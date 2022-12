Prístup občanov tretích krajín na trh práce sa zjednoduší

Bratislava 19. decembra (TASR) - Prístup a zotrvanie občanov tretích krajín na trhu práce SR sa zjednodušia. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Hlavným dôvodom vypracovania návrhu zákona je upraviť právny rámec poskytovania finančných príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP) a zabezpečiť zosúladenie zákona o službách zamestnanosti s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe najmä v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím," priblížil rezort práce.



Novela sa zaoberá revíziou právneho rámca poskytovania finančných príspevkov v rámci AOTP, úpravou právneho rámca podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ďalej úpravou zjednodušenia prístupu a zotrvania štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce, najmä úpravou určenia zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily na úroveň krajov a zjednodušením procesu obnovenia prechodného pobytu na účel zamestnania.



Novela podľa rezortu práce upravuje aj pôsobnosť Aliancie sektorových rád, sektorových rád a vzdelávania, prípravy na trh práce v súlade so Stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 až 2030 a Akčným plánom k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022 až 2024.