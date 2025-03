Prístup verejnosti k finančným informáciám sa má uľahčiť

Bratislava 5. marca (TASR) - Riadnemu a efektívnemu fungovaniu jednotného európskeho miesta prístupu (ESAP), ktorého cieľom je uľahčiť verejnosti prístup k informáciám z finančnej oblasti, má pomôcť návrh novely zákona o cenných papieroch a investičných službách. Vyplýva to z materiálu predloženého Ministerstvom financií SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Novelou sa má prevziať súvisiaca európska smernica a nariadenie do slovenského právneho poriadku. Cieľom ESAP je zriadenie centralizovaného elektronického prístupu verejnosti k informáciám o fyzických a právnických osobách, ktoré povinne zverejňujú dokumenty podľa práva Európskej únie a týkajú sa finančných služieb, kapitálových trhov, udržateľnosti a rozmanitosti. Miesto prístupu zriadi a bude prevádzkovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).



Návrh novely stanovuje orgán zberu údajov v SR, ktorým bude Národná banka Slovenska (NBS). Sprístupňovanie informácií v ESAP je rozdelené do viacerých fáz v rokoch 2026 až 2030. Jednotlivé časti novely by mali byť účinné postupne, a to od 10. júla 2025, 1. januára 2026 a 10. januára 2026.