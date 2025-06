Prístup verejnosti k finančným informáciám sa uľahčí

Bratislava 10. júna (TASR) - Riadnemu a efektívnemu fungovaniu jednotného európskeho miesta prístupu (ESAP), ktorého cieľom je uľahčiť verejnosti prístup k informáciám z finančnej oblasti, má pomôcť novela zákona o cenných papieroch a investičných službách. Poslanci Národnej rady (NR) SR túto právnu normu v utorok definitívne schválili. Nepriamou novelou zákona o dlhopisoch zaviedli aj limity na poplatky pri predaji štátnych dlhopisov pre občanov cez burzu.



Novelou sa do slovenského právneho poriadku prevezme súvisiaca európska smernica a nariadenie. Cieľom ESAP je zriadenie centralizovaného elektronického prístupu verejnosti k informáciám o fyzických a právnických osobách, ktoré povinne zverejňujú dokumenty podľa práva Európskej únie a týkajú sa finančných služieb, kapitálových trhov, udržateľnosti a rozmanitosti. Miesto prístupu zriadi a bude prevádzkovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).



Novela stanovuje orgán zberu údajov v SR, ktorým bude Národná banka Slovenska (NBS). Sprístupňovanie informácií v ESAP je rozdelené do viacerých fáz v rokoch 2026 až 2030.



Poslanci schválili viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Zaviedli napríklad odstupňované limity na poplatky pri predaji štátnych dlhopisov pre občanov cez burzu. Vzťahovať sa budú na majiteľov dlhopisov, ktorí ich získali upísaním pri ich vydaní alebo dedením.



Pri objeme burzového obchodu do 10.000 eur je maximálny celkový poplatok stanovený na 10 eur, od 10.001 eur do 50.000 eur bude limit 50 eur a od 50.001 eur do 100.000 eur predstavuje strop 100 eur. Nad tento objem obchodov sa budú vzťahovať poplatky podľa cenníkov dotknutých inštitúcií.



Do slovenského právneho poriadku tiež poslanci prevzali ustanovenia európskej smernice, ktorej cieľom je odklad povinnosti vykazovania informácií o udržateľnosti o dva roky pre tie účtovné jednotky, ktoré mali tieto informácie zahrnúť do výročnej správy za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2025 a 1. januára 2026.



Jednotlivé časti novely budú účinné postupne, a to od 10. júla 2025, 1. januára 2026 a 10. januára 2026.