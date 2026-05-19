Privatbanka sa mení na Penta Bank, rásť chce aj v ČR
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Investičná skupina Penta plánuje v najbližších rokoch posilňovať svoju pozíciu v oblasti finančných služieb, ktorú považuje za príležitosť na ďalší rast. Kľúčovým krokom v tomto procese má byť premena Privatbanky na Penta Bank. Banka zameraná na individuálne a firemné bankovníctvo mení nielen názov, ale aj stratégiu, plánuje sa zamerať na technologický rozvoj a expanziu na zahraničných trhoch, informovali v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia banky.
V najbližšom období sa sústredí najmä na rozvoj v Českej republike. „Český trh investícií a depozitov je v našich cieľových segmentoch trikrát až štyrikrát väčší ako slovenský. V prvej fáze rozvoja je tak logickým krokom,“ priblížil obchodný riaditeľ a člen predstavenstva Penta Bank Marek Benčat.
„V nasledujúcej fáze sa zameriame na ďalšie európske trhy, kde už skupina Penta pôsobí, a plne tak využijeme spoločné synergie,“ avizoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva banky Petr Řehák. Okrem organického rastu banka priebežne vyhodnocuje aj potenciálne akvizičné príležitosti, ktoré by mohli posilniť jej trhovú pozíciu. Zamerať sa chce na individuálnych klientov, firmy, inštitúcie aj samosprávy.
Banka pôsobí na trhu 31 rokov, z toho posledných osem rokov okrem Slovenska aj v ČR. Súčasťou skupiny Penta je od roku 2007. Aktuálne má 20 pobočiek na slovenskom a českom trhu a majetok v správe na úrovni 3 miliardy eur. V minulom roku dosiahla zisk pred zdanením 18 miliónov eur a za uplynulých päť rokov v celkovej sume 90 miliónov eur, vyčíslil Řehák s tým, že ziskovou plánuje byť aj naďalej.
„Naša skupina má na najbližších päť rokov robustný plán investícií v celkovej sume okolo 10 miliárd eur. Tieto prostriedky chceme prioritne investovať do akvizícií a rozvoja našich najsilnejších firiem,“ priblížil partner skupiny Penta Marián Slivovič.
Sektor bankovníctva a finančných služieb sa tak má popri firmách ako Dr. Max, Fortuna, Penta Hospitals a Penta Real Estate stať ďalšou významnou nadnárodnou platformou skupiny. „Dnes sme v situácii, kedy by sme aj oblasť finančných služieb radi posunuli na ďalšiu úroveň a využili Privatbanku, ktorá nám pomôže tú našu misiu splniť. V tejto súvislosti sme posilnili manažment banky, radi by sme tú banku otvorili viac do sveta a využili príležitosti, ktoré nám región ponúka,“ doplnil Slivovič.
