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Privátne bankovníctvo Tatra banky získalo štvrté medzinárodné ocenenie
Tatra banka získala v roku 2026 štyri medzinárodné ocenenia za najlepšie privátne bankovníctvo na Slovensku.
Autor OTS
Bratislava 19. novembra (OTS) - Najnovšie ocenil kvalitu služieb Tatra banky pre privátnych klientov magazín Global Finance. Privátne bankovníctvo Tatra banky patrí dlhodobo k špičke na slovenskom trhu. Potvrdzuje to nielen spokojnosť klientov, ktorá v pravidelných meraniach dosahuje mimoriadne vysoké hodnoty, ale aj viac ako 80 ocenení, ktoré získalo počas 28 rokov svojho pôsobenia. V roku 2026 k nim pribudli ďalšie štyri od renomovaných zahraničných hodnotiteľov.
Kvalitu privátneho bankovníctva Tatra banky tento rok ocenili medzinárodné finančné médiá Euromoney, EMEA Finance, PWM & The Banker a najnovšie aj Global Finance. Všetky štyri mu udelili titul Najlepšie privátne bankovníctvo na Slovensku. V troch prípadoch pritom Tatra banka obhájila prvenstvo z predchádzajúceho roka.
„Spokojnosť našich klientov stojí pre nás na prvom mieste. Zároveň nás teší, keď náš prístup oceňuje aj odborná verejnosť. Vnímame to ako potvrdenie správnosti našej stratégie a zároveň záväzok ďalej zvyšovať kvalitu služieb, ktoré našim klientom poskytujeme,“ hovorí Zuzana Koštialová, členka predstavenstva Tatra banky zodpovedná za firemné a privátne bankovníctvo a oblasť kapitálových trhov.
Privátne bankovníctvo Tatra banky spravuje aktíva v objeme takmer 3,7 miliardy eur, čím mu patrí prvenstvo na slovenskom trhu v tomto segmente. Klientom je k dispozícii vo viacerých mestách na Slovensku prostredníctvom špecializovaných pobočiek.
Svoje služby zároveň pravidelne rozvíja a prináša klientom nové riešenia. V uplynulom roku sa sústredilo najmä na ďalšie zvyšovanie kvality klientskych služieb a rozšírenie ponuky o nové produkty určené pre segment privátneho bankovníctva. V oblasti wealth managementu venuje pozornosť aj komplexnej správe rodinného majetku a jeho medzigeneračnému odovzdávaniu.
Súčasťou tohto zamerania je nový projekt Next-Gen Investors, ktorý banka predstavila v októbri 2026 aj na základe podnetov svojich privátnych klientov. Jeho cieľom je pripraviť nastupujúcu generáciu na zodpovednú správu rodinného majetku a investičné rozhodovanie.
„Naším cieľom je odovzdávať novej generácii nielen investičné poznatky, ale predovšetkým schopnosť pristupovať k majetku zodpovedne a s dlhodobou perspektívou,“ uzatvára Marek Neckár, riaditeľ odboru privátneho bankovníctva Tatra banky.
Kvalitu privátneho bankovníctva Tatra banky tento rok ocenili medzinárodné finančné médiá Euromoney, EMEA Finance, PWM & The Banker a najnovšie aj Global Finance. Všetky štyri mu udelili titul Najlepšie privátne bankovníctvo na Slovensku. V troch prípadoch pritom Tatra banka obhájila prvenstvo z predchádzajúceho roka.
„Spokojnosť našich klientov stojí pre nás na prvom mieste. Zároveň nás teší, keď náš prístup oceňuje aj odborná verejnosť. Vnímame to ako potvrdenie správnosti našej stratégie a zároveň záväzok ďalej zvyšovať kvalitu služieb, ktoré našim klientom poskytujeme,“ hovorí Zuzana Koštialová, členka predstavenstva Tatra banky zodpovedná za firemné a privátne bankovníctvo a oblasť kapitálových trhov.
Od prvenstva na trhu k novej generácii investorov
Privátne bankovníctvo Tatra banky spravuje aktíva v objeme takmer 3,7 miliardy eur, čím mu patrí prvenstvo na slovenskom trhu v tomto segmente. Klientom je k dispozícii vo viacerých mestách na Slovensku prostredníctvom špecializovaných pobočiek.
Svoje služby zároveň pravidelne rozvíja a prináša klientom nové riešenia. V uplynulom roku sa sústredilo najmä na ďalšie zvyšovanie kvality klientskych služieb a rozšírenie ponuky o nové produkty určené pre segment privátneho bankovníctva. V oblasti wealth managementu venuje pozornosť aj komplexnej správe rodinného majetku a jeho medzigeneračnému odovzdávaniu.
Súčasťou tohto zamerania je nový projekt Next-Gen Investors, ktorý banka predstavila v októbri 2026 aj na základe podnetov svojich privátnych klientov. Jeho cieľom je pripraviť nastupujúcu generáciu na zodpovednú správu rodinného majetku a investičné rozhodovanie.
„Naším cieľom je odovzdávať novej generácii nielen investičné poznatky, ale predovšetkým schopnosť pristupovať k majetku zodpovedne a s dlhodobou perspektívou,“ uzatvára Marek Neckár, riaditeľ odboru privátneho bankovníctva Tatra banky.