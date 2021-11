Problém s certifikáciou Severného prúdu 2 zvyšuje európske ceny plynu

Berlín/Moskva 17. novembra (TASR) - Európske ceny zemného plynu pokračujú v raste aj v stredu. Trh tak reagoval na rozhodnutie nemeckého energetického úradu pozastaviť certifikáciu plynovodu Severný prúd 2, pričom zdroje z nemeckej vlády naznačili, že plynovod sa možno do prevádzky nedostane skôr ako v marci budúceho roka.



Spolkový úrad pre siete v utorok (16. 11.) oznámil, že dočasne zastavil certifikáciu plynovodu Severný prúd 2, ktorý by mal prepravovať ruský zemný plyn po dne Baltického mora do Nemecka. Úrad to odôvodnil tým, že právna forma spoločnosti, ktorá bude plynovod prevádzkovať, musí byť v súlade s nemeckou legislatívou. To znamená, že konzorcium so sídlom vo Švajčiarsku, súčasný prevádzkovateľ, musí v Nemecku založiť dcérsku firmu, ktorá bude vlastniť a prevádzkovať nemeckú časť plynovodu.



Rozhodnutie úradu tak výrazne zredukovalo šance, že Severný prúd 2 začne do Európy v najbližšom období dodávať väčší objem plynu. Ako pre agentúru Reuters povedal zdroj z nemeckej vlády, očakáva, že plynovod sa do marca 2022 do prevádzky neuvedie.



Niektorí analytici predpokladajú, že to môže trvať ešte dlhšie, pretože po súhlase nemeckého úradu musí súhlas dať Európska komisia. Ako uviedol jeden z analytikov spoločnosti Rystad Energy, podľa nich proces certifikácie môže byť dokončený najskôr v apríli budúceho roka, pričom nie je vylúčené, že sa potiahne až do konca augusta. Očakáva totiž, že hodnotiaci proces zo strany Európskej komisie bude ešte prísnejší.



Najnovšia situácia sa tak odrazila na cenách zemného plynu. Trh reagoval už v utorok po oznámení nemeckého úradu pre siete, cena však pokračovala smerom nahor aj v stredu. Ako uviedla agentúra Reuters, referenčný európsky kontrakt na dodávku plynu v decembri vzrástol v stredu na burze v Amsterdame o 8 % na 101,60 eura za megawatthodinu (MWh). Maximum dosiahla cena plynu 6. októbra, keď zaznamenala 155 eur/MWh.