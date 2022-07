Problém s čipmi môže znížiť výrobu Stellantisu až o 220.000 vozidiel

Miláno 4. júla (TASR) - Globálny nedostatok polovodičov môže automobilke Stellantis spôsobiť na talianskej produkcii v tomto roku výpadok až 220.000 vozidiel. Uviedla to odborová organizácia FIM CISL, podľa ktorej by to znamenalo pokles produkcie v Taliansku piaty rok po sebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa odborov vyrobil Stellantis v Taliansku v 1. polroku tohto roka 351.890 áut. To je približne o 14 % menej než v rovnakom období minulého roka. Ako dodali, medzi najzasiahnutejšie závody nedostatkom čipov patril závod Melfi na juhu Talianska a závod Sevel.



Vychádzajúc z výsledkov za 1. polrok tohto roka a predpokladanej celoročnej produkcie na základe objednávok odborári odhadujú, že tohtoročná strata Stellantisu na produkcii v Taliansku dosiahne od 200.000 do 220.000 áut, uviedol šéf odborovej organizácie FIM CISL Ferdinando Uliano. "Je to, ako keby jeden z veľkých závodov spoločnosti odstavil výrobu na celý rok," dodal, pričom podľa neho sa situácia s čipmi tento rok nezmení a produkciu bude ovplyvňovať aj v roku 2023. Dodávky komponentov pre automobilový priemysel budú totiž ešte viac komplikovať vojna na Ukrajine a obmedzovanie dodávok plynu z Ruska do Európy, povedal Uliano.