Svetové problémy s kontajnermi môžu zasiahnuť aj vianočné dodávky

Londýn 14. júna (TASR) - Globálne problémy v lodnej kontajnerovej doprave sa podľa niektorých odborníkov zrejme tak skoro nepodarí vyriešiť. Mohli by tak ovplyvniť aj tohtoročnú vianočnú sezónu.



Vypuknutie ochorenia COVID-19 v provincii Kuang-tung na juhu Číny spôsobilo preťaženie prístavov v regióne. V dôsledku toho došlo k oneskoreniu dodávok, čo ešte zvýšilo napätie v globálnych dodávateľských reťazcoch. A vyriešenie týchto problémov môže trvať veľa mesiacov.



Problémy v Kuang-tungu sú len ďalšími zo série ťažkostí v tomto odvetví. Lodné spoločnosti zápasia s dramatickými výkyvmi v dopyte, ktoré odštartovala pandémia, ako aj s dôsledkami nedávneho zablokovania Suezského prieplavu.



Globálna povaha tohto odvetvia a nedostatok voľných kapacít znamenajú, že problémy v jednom regióne môžu vyvolať "domino" efekt na celom svete.



Medzinárodný kontajnerový terminál Jen-tchien je jedným z mnohých prístavov v regióne Šen-čen, ktorý je dôležitou bránou pre vývoz z delty Perlovej rieky, významného čínskeho výrobného a technologického centra.



Od konca mája terminál fungoval len na zlomku svojej bežnej kapacity. Jeho prevádzka bola obmedzená v snahe dostať pod kontrolu šírenie nového koronavírusu. To viedlo k "zápche" na mori, pričom desiatky lodí museli čakať pred prístavom, kým nebudú k dispozícii kotviská.



V uplynulých dňoch boli lode smerujúce do prístavu Jen-tchien odklonené do ďalších terminálov v okolí, ale ani to problémy s meškaním dodávok nevyriešilo.



Táto "kríza" v prístavoch v južnej Číne je ďalšou ranou pre odvetvie lodnej dopravy po viac ako ročnom zápase s dôsledkami pandémie.



Po dramatickom spomalení lodnej dopravy vlani na začiatku pandémie nasledovalo prudké oživenie aktivity, keďže zákazníci, ktorí nemohli cestovať alebo sa socializovať, si objednali viac spotrebného tovaru.



Náhle skoky v dopyte však "vykoľajili" jemne vyvážené dodávateľské reťazce. Prístavy v Európe a Severnej Amerike sa upchali, keď sa do nich nahrnulo príliš veľa lodí súčasne, zatiaľ čo zásoby prázdnych kontajnerov na nové zásielky "vyschli", pretože príliš veľa z nich uviazlo pri prístavných hrádzach po celom svete.



Následne došlo v marci 2021 k zablokovaniu Suezského prieplavu. Uzatvorenie jednej z najrušnejších námorných trás na svete zdržalo stovky lodí. A keď sa prieplav znovu otvoril, náhly príchod zmeškaných lodí spôsobil nové preťaženie európskych uzlov, ako sú Rotterdam a Antverpy.



Jedinou nádejou je tak čo najrýchlejšie zlepšenie situácie v Jen-tchien. Odborníci ale varujú, že keď k tomu dôjde, povedie to k nárastu dodávok z regiónu, čo by mohlo spôsobiť ďalší nával lodí a "upchatie" prístavov inde vo svete.



Podľa niektorých expertov problémy v kontajnerovej lodnej doprave potrvajú minimálne ďalších 12 mesiacov. Zvlášť spotrebitelia v Európe a Severnej Amerike si budú musieť na tovar počkať oveľa dlhšie, ako je bežné. To zvyšuje reálne riziko nedostatku tovarov pred rušnou vianočnou sezónou. Obchodníci si totiž aj za "normálnych" okolností zvyknú objednávať sezónne zásoby z Číny celé mesiace vopred, zvyčajne už koncom leta.