Problematický most v Oravskej Jasenici plánujú zrekonštruovať

Oravská Jasenica 18. januára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila verejné obstarávanie na rekonštrukciu frekventovaného mosta na ceste I/78 v Oravskej Jasenici. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,2 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Komunikácia na moste aj jeho konštrukcia sú podľa zverejnených podkladov vo veľmi zlom stave. V pláne je kompletná výmena zvršku až po úroveň vyrovnávacieho betónu. "Stavebno-technický stav mosta nezodpovedá požiadavkám objektu na takejto významnej a dopravne vyťaženej komunikácii," uvádza sa v dokumentoch k zákazke.



Piliere v spodnej časti mosta sú pri styku so základom rozrušené. Z podkladov vyplýva, že v pilieri sú vplyvom vody dutiny a skorodovaná výstuž.



Ukončenie výstavby je stanovené do deviatich mesiacov od odovzdania staveniska. Presný termín realizácie oznámia po vyhodnotení verejnej súťaže.