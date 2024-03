Problémy Boeingu konkurenčný Airbus netešia

Berlín 19. marca (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus sa vôbec neteší z problémov, s ktorými v týchto dňoch zápasí jeho konkurent, americký Boeing. Uviedol to šéf Airbusu Guillaume Faury s tým, že technické problémy americkej firmy poškodzujú celý letecký priemysel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Problémy nášho konkurenta ma vonkoncom netešia. Nie je to dobré pre priemysel ako celok," uviedol Faury na konferencii "Europe 2024" v Berlíne v reakcii na otázku, aký je postoj Airbusu k situácii amerického Boeingu. "Pôsobíme v sektore, kde sú kvalita a bezpečnosť najvyššou prioritou," dodal.



Boeing, ktorý pred niekoľkými rokmi zápasil s dôsledkami dvoch krátko po sebe idúcich tragických havárií lietadla typu 737 MAX, sa dostal do problémov opäť, keď sa v januári Boeingu 737 MAX 9 spoločnosti Alaska Airlines krátko po štarte z Portlandu uvoľnil bočný panel na mieste núdzových dverí. Lietadlo sa následne muselo vrátiť na letisko. Navyše, tento mesiac Boeing oznámil leteckým spoločnostiam prevádzkujúcim lietadlá 787 Dreamliner kontrolu spínačov na sedadlách pilotov. Urobil tak potom, ako sa začiatkom minulého týždňa počas letu náhle prepadlo lietadlo spoločnosti LATAM na trase Sydney - Auckland a viac než 50 ľudí utrpelo zranenia.



Boeing minulý týždeň zverejnil informácie o dodávkach svojich lietadiel za január a február. Ako informoval, zákazníkom dodal 54 strojov, pričom v každom mesiaci po 27. Objem dodávok tak v porovnaní s prvými dvomi mesiacmi roka 2023 klesol takmer o pätinu.



Na porovnanie, Airbus dodal za prvé dva mesiace tohto roka zákazníkom 79 lietadiel. V samotnom februári dodávky dosiahli 49 strojov.