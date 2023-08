Peking 16. augusta (TASR) - Problémy čínskej ekonomiky sa prehlbujú. Hlavným dôvodom je kríza realitného sektora. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zmeškané platby za investičné produkty poprednej čínskej správcovskej spoločnosti Zhongrong International Trust a pokles cien domov zvýšili obavy, že prehlbujúca sa kríza v čínskom realitnom sektore spomaľuje ekonomiku.



Zhongrong International Trust, ktorá má tradične vysokú angažovanosť v realitnom sektore, od konca júla neuhradila výplaty v prípade desiatok investičných produktov, uviedol pred investormi vysoký predstaviteľ firmy.



Čínsky tieňový bankový sektor má hodnotu okolo 3 biliónov USD (2,74 bilióna eur) a je približne taký veľký ako britská ekonomika. V priebehu uplynulého roka stúpli obavy z jeho nadmernej expozície voči realitnému sektoru a z rizík, ktoré by mohli ohroziť celú ekonomiku.



Séria platobných neschopností v sektore tieňového bankovníctva by mohla spôsobiť výrazné spomalenie celej čínskej ekonomiky. Mnohí individuálni investori totiž majú vo svojich portfóliách vysoko výnosné produkty týchto trustových spoločností. Zmeškané platby by v prípade, ak Peking neprijme výrazné opatrenia na podporu ekonomiky, mohli negatívne ovplyvniť už aj tak krehkú dôveru spotrebiteľov.



Barclays patrí medzi viacero globálnych bánk, ktoré po slabých údajoch v utorok (15. 8.) znížili svoje prognózy rastu čínskej ekonomiky v tomto roku. Ako hlavný dôvod uviedli nečakane rýchle zhoršovanie situácie na trhu s bývaním. Barclays skresala svoju prognózu rastu zo 4,9 % na 4,5 %.



Pekingu sa doteraz do veľkej miery darilo brániť prelievaniu dlhovej krízy v realitnom sektore do finančného sektora, a to aj napriek tomu, že sa zvyšuje počet developerov, ktorí načas neplnia svoje záväzky.



Správy o ďalších výpadkoch uhrádzania záväzkov však vyvolali obavy zo šírenia nákazy.



K zlej situácii prispel aj fakt, že ceny nových domov v Číne v júli klesli prvýkrát v tomto roku. To je ďalší zo série negatívnych údajov, ktoré zdôrazňujú naliehavú potrebu, aby vláda prijala rázne stimulačné opatrenia.



Podľa výpočtov agentúry Reuters na základe údajov čínskeho štatistického úradu ceny medzimesačne klesli o 0,2 % a medziročne o 0,1 %.



Situácia je však oveľa horšia mimo veľkých miest, ako sú Šanghaj a Peking. Priemerné ceny nových domov v 35 najmenších mestách, z ktorých mali štatistici k dispozícii údaje, klesli v júni na medziročnej báze už 17. mesiac po sebe.



Keďže na realitný trh pripadá približne štvrtina čínskej ekonomiky, mnohí analytici tvrdia, že jeho prepad spolu so šokom z troch rokov prísnych protipandemických opatrení mal na ekonomickú aktivitu bezprecedentný vplyv.



Väčšina analytikov počíta v nasledujúcich mesiacoch s ďalším poklesom cien a predaja domov.



(1 EUR = 1,0926 USD)