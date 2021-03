Problémy na hraniciach po brexite znížia HDP Británie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 3. marca (TASR) - Problémy s byrokraciou na hraniciach po brexite znížia hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva v 1. štvrťroku o 0,5 %. Uviedol to Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) vo svojej správe.Podľa OBR clá a byrokracia na hraniciach s Európskou úniou (EÚ) a pokles počtu nákladných vozidiel medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou naznačujú, že brexit má väčší vplyv na hospodársky rast, ako sa pôvodne očakávalo. Úrad vo svojej najnovšej prognóze počíta s rastom HDP Spojeného kráľovstva v tomto roku o 4 % namiesto o 5,5 %, ktorá očakával ešte vlani v novembri.Údaje OBR odhalili, že premávka ťažkých nákladných vozidiel v okolí prístavu Dover bola v druhej polovici januára 2021 o 10 až 15 % menšia ako rok predtým. "" konštatuje sa v správe.Podľa úradu tieto údaje odrážajú jednak fakt, že vývoz bol zrejme zasiahnutý viac ako dovoz, a tiež problémy, s ktorými zápasili dodávateľské reťazce. "" poznamenal úrad, ktorý však zároveň upozornil na ďalšie možné ťažkosti, keď Spojené kráľovstvo neskôr v priebehu roka zavedie nové obchodné podmienky na svojej strane hranice v plnom rozsahu.Firmy vyvážajúce zo Spojeného kráľovstva do EÚ musia vyplniť sériu colných vyhlásení a byrokratických dokladov, keďže Británia opustila jednotný trh a colnú úniu bloku. Na hraniciach tak prebiehajú kontroly niektorých tovarov vrátane poľnohospodárskych produktov.Zatiaľ, čo Spojené kráľovstvo odložilo vykonávanie kontrol do júla, EÚ už zaviedla všetky colné opatrenia. To niektorým britským vývozcom spôsobilo zdržania na hraniciach, čo zvlášť tvrdo zasiahlo exportérov rýchlo sa kaziacich potravín, ako sú morské plody či mäso.Nedávny prieskum britskej obchodnej komory tak ukázal, že 23 % britských vývozcov chce v dôsledku nových predpisov "" v nasledujúcich 12 mesiacoch.