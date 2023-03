Problémy reaktorov ohrozujú oživenie francúzskych jadrových elektrární

Paríž 11. marca (TASR) - Očakávané oživenie produkcie jadrových elektrární vo Francúzsku sa zadrháva. Dôvodom sú nové problémy niektorých jadrových reaktorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa predpokladov by sa francúzsky jadrový priemysel, ktorý sa vlani ocitol v ťažkostiach, mal v tomto roku oživiť. V niektorých reaktoroch sa tento týždeň objavili nové poruchy, čo vyvoláva obavy, že nasledujúci rok by mohol byť rovnako ťažký ako ten minulý.



Francúzsky štátny koncern Électricité de France (EDF) prevádzkuje 56 atómových elektrární, ktoré dlho boli chrbticou európskeho energetického systému. V roku 2022 však bol veľký počet z nich odstavený pre opravy a produkcia jadrovej energie koncernu padla na najnižšiu úroveň od roku 1988, čo spôsobilo nárast závislosti Európy od fosílnych palív práve v čase, keď Rusko obmedzilo export zemného plynu.



Európa sa stále vyrovnáva s dlhodobými dôsledkami ruskej invázie na Ukrajinu pre energetickú bezpečnosť. Všetci od obchodníkov s energiou až po politických lídrov dúfali, že Francúzsko sa opäť stane exportérom elektriny. To je čoraz menej pravdepodobné, keďže francúzsky jadrový dozor požaduje od EDF, aby vzhľadom na nové problémy prehodnotila svoj program údržby reaktorov.



"Ak sa EDF nepodarí v roku 2023 silný návrat s veľkým nárastom výroby v porovnaní s veľmi nízkymi úrovňami v roku 2022, obávame sa, že z roku 2022 sa môže stať nový normál pre francúzsku jadrovú produkciu," uviedol analytik poradenskej spoločnosti Rystad Energy Fabian Ronningen.



Po správach o nových problémoch jadrových elektrární EDF francúzska elektrina s dodávkou v roku 2024 vyskočila takmer o tretinu na približne 220 EUR za megawatthodinu (MWh), čo je najviac od januára.



Jadrová produkcia EDF sa pre odstávky reaktorov v roku 2022 prepadla o 23 %. Francúzsko sa z významného vývozcu elektriny stalo prvýkrát od roku 1980 čistým dovozcom.



Produkcia francúzskych jadrových elektrární sa v dostala na minimum v auguste a postupne sa začala zotavovať. Rozhodujúce bolo, že výrazné oživenie v decembri pomohlo Francúzsku vyhnúť sa výpadkom elektriny počas silných mrazov.



Podľa údajov prevádzkovateľa rozvodnej siete RTE výroba elektrickej energie začiatkom februára nakrátko dosiahla vrchol na úrovni 46 gigawattov, ale odvtedy klesla o takmer 30 %, keďže ďalšie elektrárne boli odstavené z dôvodu bezpečnostných kontrol a údržby, rovnako ako v dôsledku štrajkov zamestnancov.