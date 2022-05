Problémy s dodávateľským reťazcom naďalej brzdia predaj áut v EÚ

Brusel 18. mája (TASR) - Predaj nových áut v Európskej únii (EÚ) aj v apríli klesol, a to až o pätinu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnilo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).



Tie ukázali, že problémy s dodávateľským reťazcom v apríli ešte viac otriasli automobilovým priemyslom v EÚ. TASR správu prevzala z AFP.



Nedostatok čipov trápi výrobcov automobilov už viac ako rok. Najnovšie sa k nemu pridali problémy s dovozom komponentov z Ukrajiny, ktorá čelí invázii ruskej armády.



Podľa údajov ACEA sa počet zaregistrovaných nových osobných áut v EÚ v apríli 2022 znížil medziročne o 20,6 % na 684.506 kusov.



"S výnimkou pandémie nového koronavírusu v roku 2020 to bol najslabší aprílový výsledok z hľadiska predaných objemov od začiatku záznamov," uviedlo ACEA.



Všetky hlavné trhy zaznamenali v apríli dvojciferný pokles predaja, pričom najstrmšie sa znížil počet zaregistrovaných nových áut v Taliansku (-33 %), po ktorom nasledovali Francúzsko (-22,6 %), Nemecko (-21,5 %) a Španielsko (-12,1 %).



Za prvé štyri mesiace roka klesol predaj nových áut v európskom bloku medziročne o 14,4 % na približne 2,9 milióna kusov.