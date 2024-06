Oslo 4. júna (TASR) - Problémy s dodávkami nórskeho plynu do Európy sa zmierňujú, keďže kľúčový plynovod bude pravdepodobne do piatka (7. 6.) opravený a obnoví prevádzku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Výpadok dodávok cez toto potrubie ovplyvnil vývoz plynu z Nórska a viedol v pondelok (3. 6.) k nárastu cien komodity. Obnova jeho prevádzky v závere tohto pracovného týždňa zmierni obavy z nedostatku dodávok, ale stále bude slúžiť ako čerstvá pripomienka závislosti Európy od nórskeho plynu.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame do 10.25 h SELČ klesla o 4 % na 34,93 eura za megawatthodinu (MWh). Pondelňajší výpadok vyhnal európske ceny plynu na 38,56 eura/MWh, čo bola najvyššia úroveň od decembra 2023.



Spoločnosť Gassco, prevádzkovateľ potrubia z Nórska do Európy, pripísal problémy prasknutiu potrubia na plošine Sleipner Riser spoločnosti Equinor.



Výpadok dodávok plynu v Európe zvýšil ceny aj v USA a Ázii pre obavy, že by mohol viesť k napätiu na trhu a súboju o zabezpečenie skvapalneného zemného plynu (LNG). USA sú hlavným vývozcom LNG a výpadky dodávok inde zvyšujú dopyt po exporte z Ameriky a následne zvyšujú domáce ceny plynu.



Nórsko v roku 2022 predbehlo Rusko a stalo sa najväčším dodávateľom plynu do Európy po invázii ruskej armády na Ukrajinu. Tým sa akékoľvek výpadky na nórskych poliach stali možným spúšťačom vyšších cien.



V roku 2022 pokrylo Nórsko 26 % spotreby zemného plynu v Británii a Európskej únii (EÚ).



"Výpadky opäť poukazujú na riziká na európskom trhu s plynom, ktorý je stále veľmi závislý od jednotlivých producentských krajín," uviedla šéfka komoditného výskumu Commerzbank Thu Lan Nguyenová.



Alfred Hansen, vedúci systémových operácií v Gassco, po stretnutí s predstaviteľmi Equinoru vyjadril presvedčenie, že problémy sa onedlho vyriešia. Pripustil, že opravy by mohli trvať dlhšie alebo aj kratšie, ale nepredpokladá, že budú trvať týždne.



Gassco je v neustálom kontakte so spoločnosťou Equinor a na svojej webovej stránke aktualizuje vývoj situácie, povedal Hansen.



Nórske nominácie na dodávky plynu v utorok mierne vzrástli na 264 miliónov metrov kubických (m3) za deň, z 256 miliónov m3/deň v pondelok, podľa údajov spoločnosti Gassco, ale stále sú výrazne pod 300 alebo viac miliónov m3/deň, ktoré sa bežne plánujú.