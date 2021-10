Problémy s energiami v Číne môžu znížiť hospodársky rast na 6 %

Peking 8. októbra (TASR) - Problémy s elektrickou energiou v Číne môžu znížiť tempo rastu jej hospodárstva v tomto roku na 6 %. Uviedla to vo svojom odhade banka Barclays.



Cieľ vlády v Pekingu zredukovať závislosť svojej ekonomiky od energií znamená, že prideľovanie elektriny bude pokračovať. Ak ho bude striktne presadzovať, podľa Barclays by to mohlo v roku 2021 znížiť rast druhej najväčšej ekonomiky sveta približne na 6 %.



"Vláda stojí pred ťažkou voľbou medzi výraznejším spomalením ekonomiky a uvoľnením svojich cieľov pre celkovú spotrebu energie," uviedli v správe ekonómovia Barclays. Väčšina analytikov pritom očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Číny v tomto roku zvýši zhruba o 8 %.



Čína si v tomto roku dala za cieľ znížiť "energetickú náročnosť" svojho hospodárstva (množstvo energie spotrebovanej na jednotku HDP) o 3 %, keďže sa snaží zredukovať znečistenie ovzdušia.



Peking v auguste varoval, že väčšina provincií nie je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa. To priviedlo niektoré z nich k väčšiemu obmedzeniu spotreby energie v energeticky náročných odvetviach, ako je výroba hliníka a ocele.



Vláda stanovila cieľ pre rast výroby energie v tomto roku na úrovni 2,9 %, čo znamená podobný cieľ aj pre tempo zvyšovania spotreby energie, uviedli ekonómovia Barclays. Odhadujú však, že spotreba energie v Číne v tomto roku stúpne o viac ako 4 %. Ak teda začne kabinet tvrdšie presadzovať ciele v energetike, mohol by sa rast ekonomiky za celý rok spomaliť na 6 %.



Analytici predpovedajú tiež, že obmedzenie spotreby energie v energeticky najnáročnejších odvetviach bude pravdepodobne pokračovať aj v 1. štvrťroku 2022. Podľa správy Barclays však Peking celkovo pravdepodobne "prijme flexibilnejší prístup k svojim cieľom", než aby toleroval prudké spomalenie hospodárstva. Napriek tomu aj miernejšie presadzovanie redukcie spotreby by mohlo v nasledujúcich dvoch štvrťrokoch znížiť rast ekonomiky o 1 až 3 %.