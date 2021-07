Problémy s lodnými dodávkami už zasiahli aj reštaurácie

New York 3. júla (TASR) - Problémy s dodávkami pre nedostatok lodných kontajnerov už zasiahli aj reštaurácie. V Spojených štátoch tak napríklad chýba ľadový zelený čaj, v Južnej Kórei zase hranolky.



Najmenej deväť reťazcov rýchleho občerstvenia a sietí reštaurácií v nedávnom prieskume uviedlo, že niektoré z ich prevádzok čelia krátkodobým výpadkom v dodávkach rôznych kľúčových ingrediencií a výrobkov.



Zoznam nedostatkových položiek sa pritom neustále mení a zahŕňa nielen potraviny, ako sú napríklad párky či kuracie krídla, ale aj nepotravinárske produkty, ako je plastový obalový materiál a papierové tašky.



V polovici júna najväčší juhokórejský reťazec rýchleho občerstvenia Lotteria na svojej webovej stránke upozornil zákazníkov, že jeho reštaurácie nahradia obľúbené hranolky syrovými tyčinkami. Odôvodnil to ťažkosťami s dodávkami, ktoré zasiahol nedostatok lodných kontajnerov. A tiež dlhšími a dôslednejšími colnými kontrolami v súvislosti s ochranou zdravia počas pandémie nového koronavírusu.



"Problémy s dodávkami by mohli pokračovať až do roku 2022," uviedol prezident Federálneho rezervného systému v St. Louis James Bullard.



Pokrok pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vo vyspelých ekonomikách umožnil ich opätovné otváranie. To spôsobilo prudký nárast dopytu po jedle v reštauráciách a na iných miestach, ktoré zaskočili výrobcov a dodávateľov potravín.



Ak budú reštaurácie čeliť nedostatku základných výrobkov dlhšie, riskujú, že sklamú veľa zákazníkov, ktorí sa môžu presunúť inam, upozornil Barry Friends, partner v konzultačnej spoločnosti pre potravinársky priemysel Pentallect.



Franšíza reťazca Wendy's na juhu Spojených štátov vo štvrtok (1. 7.) uviedla, že dostala iba polovicu šalátu, ktorý si objednala, zatiaľ čo v newyorských prevádzkach Subway chýbalo pečené hovädzie mäso, grilované kura, kečup aj pikantná horčica. Niektorým prevádzkam spoločnosti Yum Brands zase došli papierové tašky.



Výpadky dodávok sú dočasné a líšia sa podľa trhu a obchodu, uviedla sieť kaviarní Starbucks, ktorá v uplynulých mesiacoch zápasila s nedostatkom ľadového zeleného čaju či škoricového sirupu, a tiež špenátu a syra feta.



V prípade Británie sa k tomu ešte pridal návrat prisťahovalcov do ich domovských krajín po brexite. V celom dodávateľskom reťazci v Spojenom kráľovstve tak zostali neobsadené tisíce pracovných miest a znovuotvorenie reštaurácií tento "efekt" zosilňuje, uviedol Shane Brennan, šéf združenia mraziarenských a chladiarenských podnikov.



"Zvládli sme fázu panického nákupu, zvládli sme neistotu spojenú s blokádou. Teraz sa snažíme zvládnuť prevádzku bez ľudí," dodal.