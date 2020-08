Mladá Boleslav 22. augusta (TASR) - Problémy so softvérom brzdia výrobu v českej automobilke Škoda Auto, ktorá má podľa českých Hospodárskych novín (HN) problémy s výrobou svojich kľúčových modelov. Pre komplikácie so softvérom a tiež s dodávkou niektorých dielcov sa jej zadrháva linka na výrobu Octavie a tiež vôbec prvého čisto elektrického modelu Enyaq.



Sériová výroba novej generácie Octavie v Mladej Boleslavi sa spustila na konci minulého roka, Enyaq sa tam montuje od tohto roka. Podľa odborárov sa však doteraz nepodarilo vyriešiť problémy, ktoré výrobu oboch áut sprevádzajú, a firma ich rieši za pochodu.



"Pripravenosť vozidla je vo veľmi žalostnom stave. Nová Octavia aj nový elektromobil Enyaq sa dovyvíjajú až v sériovej výrobe," sťažovali sa zamestnanci firmy v týždenníku Škodovácký odborář.



Vedenie firmy uviedlo, že detaily svojho výrobného programu nezverejňuje a robí všetko pre to, aby problémy vyriešilo.



Parkovisko Škody Auto v Mladej Boleslavi sa už koncom júla plnilo nedorobenými Octaviami, ktoré firma nestíhala dokončovať pre problémy s dodávkami a kvalitou jednotlivých dielcov. Teraz navyše niektoré vozidlá hlásia na výrobných linkách chybu softvéru. Zamestnanci ich preto musia odstaviť, problém vyriešiť, a až potom môže pokračovať montáž vozidla. Podobné problémy nie sú podľa odborníkov nijako výnimočné, v prípade Škody je však veľkou komplikáciou čas, ktorý pracovníkom zaberie odstránenie poruchy.



Zatiaľ čo v prípade predchádzajúcej generácie Octavie s jednoduchším systémom riadiacich jednotiek bolo mazanie chybových pamätí otázkou dvoch až piatich minút, v prípade novej generácie to zaberie pol hodiny, čo zdržiava celý výrobný proces. V prípade modelu Enyaq je oprava ešte výrazne dlhšia.



"Enyaq nie je schopný pokračovať ďalej z montážnej linky, ale musí sa odstaviť a až priemerne po troch hodinách venovania sa problematike softvéru je možné na aute ďalej pracovať," vysvetľujú odborári.



Pre Škodu je však veľkým problémom predovšetkým Octavia, denne potrebuje vyrobiť približne 1000 týchto vozidiel. Zastavenie výrobných pásov pre automobilku znamená, že za deň nezvládne dokončiť desiatky až stovky automobilov.



Octavia je pritom pre mladoboleslavskú automobilku hlavným modelovým radom. Minulý rok vyrobila takmer 360.000 Octavií. Zo všetkých áut značky je o ňu tiež najväčší záujem. Tvorí asi štvrtinu z celkovo viac ako 1,2 milióna predaných vozidiel.