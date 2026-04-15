< sekcia Ekonomika
Problémy so zásobami rieši 62 % slovenských a českých e-shopov
Najväčšou slabinou slovenských a českých e-shopov nie sú objednávky ani marketing, ale skladové hospodárstvo a práca s dátami.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Najväčšou slabinou slovenských a českých e-shopov nie sú objednávky ani marketing, ale skladové hospodárstvo a práca s dátami. Podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti Seyfor rieši až 62 % e-shopov stredne veľké alebo veľké problémy v skladových procesoch. Medzi konkrétnymi ťažkosťami dominuje viazanie finančných prostriedkov v skladových zásobách, ktoré trápi 39 % prevádzkovateľov.
Prieskum, ktorý realizovala medzi slovenskými a českými prevádzkovateľmi e-shopov v druhej polovici minulého roka pre Seyfor agentúra B-inside, ukázal, že zásadné problémy e-shopov sa koncentrujú do niekoľkých kľúčových oblastí. Najčastejšie ide o skladové procesy, ktoré ako problematické označilo 62 % e-shopov. Nasleduje práca s dátami (53 %) a cenotvorba (46 %). Výrazne menej často e-shopy uvádzajú problémy so spracovaním objednávok, ktoré rieši iba 28 % respondentov.
„Výsledky prieskumu potvrdzujú, že s rastúcou komplexnou agendou prevádzky sa hlavné výzvy presúvajú z oblasti samotného predaja do interného riadenia firmy,“ komentoval výsledky prieskumu Tomáš Komárek zo spoločnosti Seyfor.
Pri pohľade na konkrétne procesy sa ako najväčší problém ukazuje neefektívna práca so zásobami. Celkovo 39 % e-shopov uvádza, že zbytočne veľa peňazí viazaných v skladových zásobách pre ne predstavuje veľký alebo aspoň stredne veľký problém.
Ďalšie významné oblasti, s ktorými bojujú, súvisia s cenotvorbou a dátami. Pre 35 % e-shopov je ťažké nastaviť optimálnu cenovú stratégiu a rovnaký podiel uvádza, že im tvorba pokročilých reportov zaberá príliš veľa času. Problémy s nastavovaním zliav a cenových akcií rieši 31 % e-shopov a 26 % priznáva, že cenotvorbe venuje neúmerné množstvo času. V oblasti práce s dátami potom 24 % e-shopov uvádza, že musia informácie dohľadávať na rôznych miestach, a rovnaký podiel nemá prehľad o výkone e-shopu v reálnom čase.
Detailnejší pohľad s ohľadom na veľkosť e-shopu ukazuje, že najviac sú spomínanými problémami zasiahnuté stredne veľké e-shopy. V oblasti skladových procesov ich ako problematické označuje 72 % z nich, v oblasti práce s dátami potom 67 %. S rastúcou veľkosťou e-shopu síce význam týchto problémov mierne klesá, napriek tomu aj medzi veľkými e-shopmi označuje skladové procesy ako problematické 64 % a prácu s dátami 56 %.
Veľké alebo stredne veľké ťažkosti spojené so skladovými procesmi nie sú izolované, ale vzájomne prepojené. Okrem viazaných financií v skladových zásobách (39 %) riešia e-shopy často aj sezónne výkyvy (24 %), viditeľnosť tovaru, ktorý už nie je dostupný (21 %), aj s tým súvisiace problémy s inventúrou (21 %).
Významnú úlohu zohráva aj nedostatočný prehľad o zásobách a plánovanie dodávok (19 %) alebo nevyriešené skladové operácie, ktoré vedú k časovým a finančným stratám (19 %). Naopak, relatívne najmenej e-shopov trápia vysoké náklady na skladové operácie, ktoré ako zásadný problém označuje menšia časť respondentov.
