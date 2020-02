Problémy strojov Boeing 737 Max brzdia rastové plány Ryanairu

Dublin 3. februára (TASR) - Problémy strojov Boeing 737 Max výrazne zabrzdia rastové plány najväčších európskych nízkonákladových aerolínií Ryanair.



Írska letecká spoločnosť prekročí hranicu 200 miliónov prepravených cestujúcich ročne o 1 až 2 roky neskôr, než plánovala, uviedol Ryanair v pondelok pri predložení kvartálnych výsledkov. Aerolínie aktuálne predpokladajú, že tento cieľ dosiahnu až vo fiškálnom roku 2024/2025 alebo až 2025/2026 a nie v roku 2023/2024.



Šéf spoločnosti Michael O'Leary nepočíta s dodávkou prvého Boeingu 737 Max skôr než v septembri alebo októbri 2020. To znamená, že úspory, ktoré si Ryanair sľubuje od nižšej spotreby kerozínu tohto lietadla, budú viditeľné najskôr koncom budúceho fiškálneho roka.



Ryanair a jeho dcérske spoločnosti prevádzkujú vyše 470 lietadiel so stredným doletom. Ide takmer výhradne o klasické Boeingy 737. Írske aerolínie si objednali 135 lietadiel úspornejšieho modernizovaného modelu 737 Max. Zatiaľ však nedostali ani jeden stroj. Dôvodom je globálne uzemnenie týchto lietadiel, ktoré platí od vlaňajšieho marca. Boeing predpokladá, že tieto stroje by mohli získať povolenie na návrat do prevádzky najskôr v polovici tohto roka.