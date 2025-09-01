< sekcia Ekonomika
Problémy Tesly s predajom na niektorých európskych trhoch pokračovali
V auguste sa najviac prepadol predaj modelov Tesla vo Švédsku, o viac ako 84 %.
Autor TASR
Londýn 1. septembra (TASR) - Problémy americkej automobilky Tesla s klesajúcim predajom na niektorých európskych trhoch pokračovali aj v auguste, už ôsmy mesiac po sebe. Dôvodmi nie sú len rastúca konkurencia čínskych rivalov i tradičných európskych automobiliek, ale aj negatívna reakcia zákazníkov na podporu krajne pravicových strán zo strany generálneho riaditeľa Tesly Elona Muska. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Údaje o registráciách nových automobilov z Francúzska, Dánska a Švédska, prvých európskych krajín, ktoré oznámili mesačné čísla za august, ukázali, že modernizovaný Model Y spoločnosti Tesla mal len malý vplyv na pokles predaja.
Podľa najnovších čísiel sa predaj automobilov Tesla vo Francúzsku v auguste 2025 znížil medziročne o 47,3 %, zatiaľ čo celkový trh s automobilmi v krajine vzrástol takmer o 2,2 %.
V auguste sa najviac prepadol predaj modelov Tesla vo Švédsku, o viac ako 84 %. Predaj elektromobilov v tejto škandinávskej krajine pritom minulý mesiac stagnoval, zatiaľ čo celkový trh vzrástol o 6 %.
V Dánsku zaznamenala Tesla pokles predaja o 42 %. Len Nórsko, kde boli prakticky všetky predané nové automobily elektrické, zostalo výnimkou s nárastom predaja modelov Tesla o 21,3 %. Čínsky rival BYD však zaznamenal v Nórsku zvýšenie predaja až o 218 %.
Najväčšími európskymi trhmi Tesly sú Nemecko a Spojené kráľovstvo, ktoré tento rok vykazujú tiež pokles predaja, ale zatiaľ nezverejnili augustové údaje.
Tesla má v Európe niekoľko problémov. Jej ponuka starne, pričom od uvedenia Modelu Y v roku 2020 nepriniesla nový model pre masový trh, zatiaľ čo noví čínski konkurenti a tradiční výrobcovia automobilov zaplavujú trh novými modelmi.
Trhový podiel Tesly v západnej Európe klesol v prvej polovici 2025 na 1,7 % z 2,5 % v roku 2024.
Začiatkom roka zástupcovia Tesly v Európe tvrdili, že pokles predaja bol do značnej miery spôsobený prechodom výroby na modernizovaný Model Y, ktorý bol v roku 2023 najpredávanejším autom v Európe. Dodávky prepracovaného Modelu Y sa začali vo veľkej časti Európy v júni, ale predaj Modelu Y klesol v Dánsku v auguste o 46,5 % a vo Švédsku o 87 %.
Problémy Tesly zhoršila Muskova politika. Pomohol financovať víťazstvo Donalda Trumpa vo vlaňajších prezidentských voľbách v USA a podporoval európske krajne pravicové strany. To vyvolalo prudkú negatívnu reakciu spotrebiteľov na starom kontinente.
