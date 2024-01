Problémy v Červenom mori môžu viesť k nedostatku kontajnerov

Davos 17. januára (TASR) - Útoky na nákladné lode v Červenom mori a ich následné odklonenie na dlhšiu trasu okolo Afriky by mohli v najbližších týždňoch viesť k nedostatku prepravných kontajnerov v Ázii. Uviedol to v stredu výkonný riaditeľ nemeckej logistickej skupiny DHL Tobias Meyer v rámci panelovej diskusie na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Meyera by k takémuto nedostatku mohlo dôjsť, pretože kontajnery nemusia byť prepravené späť do Ázie v dostatočnom množstve.



"Musíme na to dávať pozor," vyhlásil s tým, že súčasnú situáciu nemožno porovnávať s ťažkosťami dodávateľského reťazca spred troch až štyroch rokov.



Spojené štáty a Británia spustili minulý týždeň sériu útokov na pozície jemenských militantných húsíov, ktorí napádajú lode v Červenom mori na kľúčovej trase z Ázie do Európy. Húsíovia tvrdia, že ich akcie sú prejavom solidarity s Palestínčanmi v pásme Gazy. Zasiahli však aj globálny obchod, keďže mnohé veľké lodné spoločnosti presmerovali svoje plavidlá na dlhšiu cestu okolo Afriky. Podľa odhadu spoločnosti Ovrsea sa tak cesta medzi Áziou a Európou predĺži v priemere o desať až 20 dní.