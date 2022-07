Problémy v Číne znížili zisk Volkswagenu v 2. kvartáli o vyše pätinu

Wolfsburg 28. júla (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen zaznamenala za 1. polrok rast zisku o viac než štvrtinu, za samotný 2. štvrťrok však jej zisk klesol o viac ako pätinu. Výsledky v 2. kvartáli výrazne ovplyvnili protipandemické opatrenia na kľúčovom čínskom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a serveru RTTNews.



Automobilka vo štvrtok uviedla, že zisk po zdanení dosiahol za 2. kvartál 3,91 miliardy eur, čo medziročne predstavuje pokles o 22,3 %. Prevádzkový zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 4,74 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 27,7 %.



Automobilka informovala, že vývoj v tomto období do veľkej miery ovplyvnilo opätovné zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom v Číne a tvrdé opatrenia, ktoré Peking prijal. Okrem toho sa však do výsledkov spoločnosti premietol aj vplyv vojny na Ukrajine na viaceré ekonomiky.



Za celý 1. polrok, ktorý podržali výsledky z prvých troch mesiacov, zisk po zdanení dosiahol 10,6 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 25,8 %. Prevádzkový zisk vzrástol o 16 % na 13,2 miliardy eur.