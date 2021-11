Problémy v čínskom vianočnom meste tlačia ceny tovarov nahor

Peking 6. novembra (TASR) - Čínske mesto I-wu, najväčšie "svetové centrum" výroby plastových sobov, trblietavých svetielok a iných vianočných doplnkov, bojuje tento rok s množstvom problémov, ktoré signalizujú vyššie ceny vianočného tovaru.



Továrne v meste zasiahol nedostatok surovín a s tým spojený rast výrobných nákladov. A export hotových produktov komplikujú preťažené prístavy, čo zdržuje dodávky na Západ.



Od polovice októbra zápasí I-wu aj s krízou v dodávkach elektriny v Číne, ktorá prinútila výrobcov hľadať generátory alebo úplne zastaviť výrobu.



"Som taká vystresovaná, že som nemohla spať," povedala Lou Tching, majiteľka továrne na vianočné ozdoby, vo svojom obchode v najväčšom veľkoobchodnom stredisku I-wu. Dodala, že očakávala túto sezónu výborné výsledky, ale množstvo prekážok spomaľuje dodávky hotových produktov a nemôže s tým nič robiť.



Ako mnohí v I-wu aj ona bojuje s meškaním výroby a rekordnými cenami za prepravu do USA a Európy.



Mesto, ktoré leží 280 kilometrov juhozápadne od Šanghaja, má vyše 1 milióna obyvateľov. Podieľa sa však približne 80 % na tržbách vo výške zhruba 5,3 miliardy eur ročne za export vianočných výrobkov z Číny, pričom 45 % z toho, čo sa tam vyrobí, smeruje do USA.



Väčšina objednávok bola odoslaná ešte pred tým, ako sa začali výpadky elektriny. Tie sa pridali k už existujúcim prekážkam, ktoré musia výrobcovia prekonávať v tomto roku - od ťažkostí s lodnou dopravou po prudký nárast cien kovov či plastov. To všetko signalizuje, že spotrebitelia zaplatia tento rok viac za vianočnú pozlátku, skonštatoval Čchen Ťiang, majiteľ továrne, ktorá vyrába najmä vianočné svetielka a stromčeky.



Od júna zvýšil ceny o vyše 10 % pre stúpajúce náklady na materiál. Výpadky elektriny prinútili jeho továreň v októbri obmedziť výrobu len na 3 dni v týždni, čo sa tiež premietne do cien.



Výrobcovia v I-wu očakávali tento rok výrazné oživenie po vlaňajšom poklese v dôsledku pandémie. V marci to vyzeralo nádejne, keďže maloobchodníci začali zadávať objednávky skôr ako zvyčajne, aby boli dobre pripravení na nadchádzajúcu sezónu.



No namiesto zotavenia sa ťažkosti čínskych výrobcov vo vianočnom meste ešte znásobili. Drahšie komodity prispeli k zrýchleniu inflácie, ktorá v Číne dosiahla v septembri najväčšie tempo za 26 rokov.



"V konečnom dôsledku budú náklady znášať spotrebitelia," povedal Šuang Ting, hlavný ekonóm pre Čínu a severnú Áziu v Standard Chartered. Pripomenul, že vývozcovia a globálne značky dokážu absorbovať vyššie náklady len po určitý čas, kým ich straty nezrazia na kolená. A ak zanikne viac spoločností, ponuka sa zníži a ceny budú ďalej stúpať, pretože zostávajúci výrobcovia budú mať väčšiu cenovú silu, dodal.



Siao-feng, ktorý má veľkoobchod s umelými stromčekmi, sa presunul do on-line priestoru pre pretrvávajúce cezhraničné cestovné obmedzenia. A hoci je jeho predaj v tomto roku už späť na úrovni pred pandémiou, má pochybnosti o tom, či bude mať veľký zisk, pretože ceny vstupných surovín strmo vzrástli. Siao-feng očakáva, že ziskové marže, ktoré na svojom vrchole dosahovali 20 %, ale v ostatných rokoch klesli na menej ako 10 %, budú tento rok ešte nižšie.



Ďalším problémom je, že objednávky v hodnote približne 200.000 eur, ktoré by za normálnych okolností boli vyexpedované do polovice októbra, ešte neboli odoslané pre preťaženosť prístavov a meškanie lodnej dopravy.