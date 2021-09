Problémy už zasiahli aj autoservisy v Česku, zákazníci čakajú dlhšie

Praha 25. septembra (TASR) - Kombinácia problémov v dodávateľských reťazcoch, vážneho nedostatku komponentov aj rastúcej inflácie výrazne ovplyvňuje situáciu v českých autoservisoch. V krajných prípadoch si zákazníci na úkon, ktorý predtým zabral týždeň či dva, počkajú aj niekoľko mesiacov. Za niektoré diely a služby zaplatia o pár stoviek eur viac ako pred pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to český portál E15.cz.



"Autoservisy zahltil odložený dopyt v kombinácii s problémovým zásobovaním dielmi predovšetkým z Ázie. Čakacie lehoty u mnohých sa výrazne predĺžili," povedal tajomník Zväzu dovozcov automobilov Josef Pokorný.



Za normálnych okolností čakali zákazníci na bežné opravy jeden, nanajvýš dva týždne. "Dnes to je aj niekoľko mesiacov, hlavne pre nedostatok materiálov," dodal hovorca Ústredného automotoklubu ČR Igor Sirota.



Podobne ako mnohé iné odvetvia by autoservisy potrebovali viac ocele, plechov, lakov, gumy či pneumatík.



Najtvrdšie pociťujú novú realitu zákazníci, ktorí čakajú na diely dovážané z mimoeurópskych závodov, zvyčajne z Číny, Japonska, Južnej Kórey či z Turecka. "Problémy môžu mať ale aj zákazníci automobiliek vyrábajúcich v Európe, pretože aj tie v niektorých prípadoch závisia od dodávok z Ázie," dodal Sirota.



Problémy hlási napríklad české zastúpenie juhokórejskej automobilky Kia. Autorizovaná sieť zápasí s dlhšími lehotami na opravy. Radí preto rezervovať si termín s predstihom, a to najmä v nasledujúcom období, keď budú motoristi prezúvať zimné pneumatiky.



Drobné problémy priznávajú aj automobilky Škoda Auto a Toyota.



Neradostnú situáciu ešte umocňuje zrýchľujúce sa zdražovanie naprieč servismi. Pohybuje sa od 10 % vyššie, zhodujú sa Sirota s Pokorným a pripisujú ho nedostatku dielov aj zrýchľujúcej sa inflácii.



Skorej nápravy sa motoristi v Česku nedočkajú. Okrem spomínaných problémov dlhodobého charakteru situáciu sťažuje nedostatok personálu. "Mechanikov, klampiarov či lakovníkov je málo," uviedol Lukáš Robíšek z autorizovaného servisu značiek Škoda a Volkswagen Autonova Brno. "Objednávacie termíny áut po nehode máme na dva mesiace dopredu, rovnako ako každý značkový servis Škody v Brne," dodal Robíšek.