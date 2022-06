Bratislava 16. júna (TASR) - Akútne problémy železničných dopravcov bude riešiť medzirezortná skupina. Informovala o tom Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS), ktorej zástupcovia vo štvrtok rokovali s poslancami Národnej rady (NR) SR na zasadnutí komisie pre dopravu a výstavbu.



Rokovanie zvolal predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO) a zúčastnili sa na ňom aj štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť a štátny tajomník Ministerstva financií SR Marcel Klimek.



Počas rokovania sa podľa AROS hovorilo o mimoriadne zlom stave nákladnej železničnej dopravy na Slovensku, ako aj o možných riešeniach aktuálnej situácie. Jedným z konkrétnych výsledkov rokovania bol prísľub Kmeťa vytvoriť v krátkom čase medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá začne pracovať na dopravnej politike štátu Doprava pre Slovensko.



Zástupcovia AROS predstavili aktuálne problémy železničnej dopravy, ktorými sú najmä nevyhovujúca kvalita a nedostatočná kapacita tratí, ako aj vysoké ceny za použitie infraštruktúry. To spôsobuje, že nákladné vlaky Slovensko obchádzajú cez okolité krajiny.



"Ďalším paradoxom je fakt, že železnica je na jednej strane najekologickejšia forma dopravy, na strane druhej však platí ekologické dane a emisné povolenky. Naproti tomu cestná doprava tieto náklady neznáša," uviedol Ján Biznár, prezident AROS.



Hovorilo sa aj o záväzku SR voči EÚ, tzv. Bielej knihe z roku 2011, kde sa Slovensko zaviazali previesť do roku 2030 až 30 % prepravy tovarov v kamiónoch nad 300 km z ciest na železnicu. Do roku 2050 by to malo byť až 50 %.



Zástupcovia AROS aj naďalej požadujú riešiť ich situáciu systematicky. "Sme radi, že štátny tajomník Jaroslav Kmeť prisľúbil vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny v krátkom čase. Sme pripravení na nej aktívne participovať. Naším cieľom je vytvorenie reálnej dopravnej politiky štátu Doprava pre Slovensko s konkrétnymi krokmi a časovým harmonogramom," dodal Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS.