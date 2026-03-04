Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Ekonomika

Proces administrácie a vyplácania priamych agroplatieb sa zrýchli

.
Na snímke traktor so sejačkou na poli. Foto: TASR Roman Hanc

Úpravy sa zameriavajú na zmeny, ktoré zvyšujú právnu istotu poľnohospodárov a zrýchľujú proces administrácie a vyplácania priamych platieb.

Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Proces administrácie a vyplácania priamych poľnohospodárskych platieb sa zrýchli. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o pravidlách poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, ktorý v stredu schválila vláda.

Cieľom návrhu je novelizácia príslušných ustanovení nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, z dôvodu zosúladenia vnútroštátnej legislatívy s notifikovanou zmenou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) SR na roky 2023 - 2027 a precizovanie príslušných ustanovení,“ priblížil agrorezort.

Úpravy sa zameriavajú na zmeny, ktoré zvyšujú právnu istotu poľnohospodárov a zrýchľujú proces administrácie a vyplácania priamych platieb. Navrhovaná zmena sa týka úpravy ustanovenia upravujúceho podmienku podpory formou celofarmovej eko-schémy vo vzťahu k vysievaniu neproduktívnych plôch zmesami pre opeľovače, v ktorom sa ustanovuje výnimka z tejto povinnosti, pokiaľ táto plocha nepresahuje výmeru 0,01 ha.

Ďalšia zmena sa týka ustanovenia jednotnej formy evidencie pasenia v rámci podpory pastevného chovu. Navrhované úpravy sú nevyhnutné na zabezpečenie právnej istoty, ochrany práv poľnohospodárov a sú zaručením bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania poskytovania podpory vo forme priamych platieb.
.

Neprehliadnite

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?