Proces administrácie a vyplácania priamych agroplatieb sa zrýchli
Úpravy sa zameriavajú na zmeny, ktoré zvyšujú právnu istotu poľnohospodárov a zrýchľujú proces administrácie a vyplácania priamych platieb.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Proces administrácie a vyplácania priamych poľnohospodárskych platieb sa zrýchli. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o pravidlách poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, ktorý v stredu schválila vláda.
„Cieľom návrhu je novelizácia príslušných ustanovení nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, z dôvodu zosúladenia vnútroštátnej legislatívy s notifikovanou zmenou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) SR na roky 2023 - 2027 a precizovanie príslušných ustanovení,“ priblížil agrorezort.
Úpravy sa zameriavajú na zmeny, ktoré zvyšujú právnu istotu poľnohospodárov a zrýchľujú proces administrácie a vyplácania priamych platieb. Navrhovaná zmena sa týka úpravy ustanovenia upravujúceho podmienku podpory formou celofarmovej eko-schémy vo vzťahu k vysievaniu neproduktívnych plôch zmesami pre opeľovače, v ktorom sa ustanovuje výnimka z tejto povinnosti, pokiaľ táto plocha nepresahuje výmeru 0,01 ha.
Ďalšia zmena sa týka ustanovenia jednotnej formy evidencie pasenia v rámci podpory pastevného chovu. Navrhované úpravy sú nevyhnutné na zabezpečenie právnej istoty, ochrany práv poľnohospodárov a sú zaručením bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania poskytovania podpory vo forme priamych platieb.
