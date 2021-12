Proces výkonu finančnej kontroly by sa mal zefektívniť

Bratislava 8. decembra (TASR) - Proces výkonu administratívnej finančnej kontroly by sa mal zefektívniť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o finančnej kontrole a audite z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Dátum nadobudnutia účinnosti novely sa navrhuje od 1. marca 2022.



Uvedená úprava sa podľa MF SR zavádza najmä na účely výkonu finančnej kontroly v oblasti implementácie fondov EÚ. "Takýmto prístupom sa zefektívni proces výkonu administratívnej finančnej kontroly, keďže sa zníži administratívna záťaž zamestnancov orgánov verejnej správy vykonávajúcich administratívnu finančnú kontrolu," priblížil rezort financií.



Návrh zákona vytvára právny základ na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly na základe písomnej analýzy rizík, pričom osobitnými predpismi z oblasti poskytovania verejných financií budú ustanovené podrobnosti.



Cieľom návrhu zákona je taktiež upraviť možnosť externalizácie výkonu administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Navrhovanou úpravou sa umožní vykonávať administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste iným povereným orgánom verejnej správy, ak tak ustanovia osobitné predpisy. Zároveň sa precizujú niektoré ustanovenia procesných pravidiel výkonu finančnej kontroly a auditu," dodalo ministerstvo financií.