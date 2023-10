Procter & Gamble zaznamenal v 1. štvrťroku rast zisku aj tržieb

Chicago 18. októbra (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Procter & Gamble (P&G) v stredu oznámil lepšie výsledky za 1. štvrťrok finančného roka 2023/2024, ako mu predpovedali analytici. A to aj napriek tomu, že objem jeho predaja klesol už šiesty štvrťrok po sebe. Pomohlo mu zvýšenie cien. TASR o tom informuje na základe správ Reuters, CNBC a RTTNews.



Zisk Procter & Gamble sa za tri mesiace do konca septembra 2023 zvýšil na 4,52 miliardy USD (4,28 miliardy eur) alebo 1,83 USD na akciu z 3,94 miliardami USD alebo 1,57 USD/akciu v rovnakom období minulého roka.



A čisté tržby výrobcu spotrebného tovaru vzrástli o 6,1 % na 21,87 miliardy USD z vlaňajších 20,61 miliardy USD. Analytici pritom očakávali zisk 1,63 USD na akciu a tržby 21,58 miliardy USD.



Z celý nový finančný rok do konca júna 2024 spoločnosť očakáva zisk v pásme 6,25 - 6,43 USD na akciu. A predpokladá nárast tržieb o 2 % až 4 %, namiesto o 3 % až 4 % v predchádzajúcej prognóze, keďže nepriaznivé výmenné kurzy by mohli skresať jej príjmy zo zahraničia.



(1 EUR = 1,0569 USD)