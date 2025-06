Procter & Gamble zruší 7000 pracovných miest pre clá a neistotu

Paríž/Cincinnati 5. júna (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Procter & Gamble plánuje zrušiť až 7000 pracovných miest alebo približne 6 % svojej globálnej pracovnej sily. Spoločnosť zápasí totiž so zvýšenými nákladmi po zavedení ciel v USA a obavami zákazníkov z ekonomickej neistoty. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Znižovanie pracovných miest oznámila spoločnosť na spotrebiteľskej konferencii Deutsche Bank v Paríži.



„Tento reštrukturalizačný program je dôležitým krokom k zabezpečeniu našej schopnosti realizovať náš dlhodobý algoritmus v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov,“ povedal finančný riaditeľ Andre Schulten. „Neodstraňuje to však krátkodobé výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme,“ dodal.



Spoločnosť Procter & Gamble so sídlom v Cincinnati mala v júni 2024 na celom svete približne 108.000 zamestnancov.



Škrty pracovných miest sú súčasťou širšieho programu reštrukturalizácie. Procter & Gamble ukončí tiež predaj niektorých svojich produktov na určitých trhoch. Ďalšie podrobnosti poskytne spoločnosť v júli.