Procter & Gamble zvýšil kvartálne tržby ak zisk
Zisk sa zvýšil takmer o pätinu.
Autor TASR
Cincinnati 22. januára (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Procter & Gamble (P&G) oznámil za 1. kvartál súčasného obchodného roka rast tržieb aj zisku, pričom zisk sa zvýšil takmer o pätinu. Navyše, v prípade tržieb aj upraveného zisku prekonal očakávania. Výsledky podporil najmä zvýšený dopyt po kozmetických a vlasových výrobkoch spoločnosti. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk P&G dosiahol za 1. štvrťrok obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od júla do konca septembra, 4,75 miliardy USD (4,10 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého obchodného roka sa tak zvýšil o 19,9 %.
Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 4,85 miliardy USD. Na akciu to predstavuje 1,99 USD. Spoločnosť tak v ukazovateli, ktorý analytici sledujú viac než bežný čistý zisk, prekonala očakávania, keďže analytici počítali s týmto ziskom na úrovni 1,90 USD/akcia.
Tržby dosiahli 22,39 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom ich firma vykázala na úrovni 21,74 miliardy USD. Aj v tomto prípade P&G prekonala odhady analytikov, ktorí očakávali tržby spoločnosti na úrovni 22,17 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1593 USD)
