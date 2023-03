Bratislava 17. marca (TASR) – Slovenskí producenti biopalív sa rozšírili aj na indický trh. Skupina Envien Group sa stala partnerom indickej spoločnosti Zuari Industries Limited. Spoločný podnik partnerov má za cieľ zvýšiť v blízkej budúcnosti svoju kapacitu výroby etanolu na milión litrov za deň. V piatok o tom informovala spoločnosť Envien Group.



Indická firma Zuari Envien Bioenergy má vybudovať liehovar, ktorý bude na báze ryže. Má mať kapacitu výroby 150.000 litrov liehu za deň. Následne bude spoločnosť dodávať bioetanol indickým producentom a distribútorom pohonných látok.



"Kapacita indického trhu je ohromujúca. V biopalivách podnikáme už takmer 20 rokov a táto naša indická investícia je prvým vykročením mimo Európu. Našli sme tu nielen profesionálov a expertov, ale aj mimoriadne priaznivé podnikateľské prostredie, ktoré by malo byť pre Európu inšpiráciou," povedal predseda predstavenstva Envien Group Robert Spišák. Nový liehovar vy mal byť dokončený v roku 2024 a má poskytnúť prácu približne 2000 ľuďom na indickom vidieku.



Ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Zuari Industries Limited Athar Shahab, partnerstvo s Envien Group je naplnením príležitosti, ktorá je v Indii súčasťou vízie udržateľného rozvoja. "Výrazne tak zvyšujeme náš príspevok k programu primiešavania etanolu do fosílnych palív, čo je kľúčový faktor znižovania našej závislosti od fosílnych palív a samotného dovozu ropy," povedal Shahab.



Envien Group patrí do portfólia podnikateľskej skupiny AZC Jána Sabola a je jedným z najväčších producentov biopalív v Európe. Výrobné závody skupiny sú okrem Slovenska aj v Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku a Poľsku.