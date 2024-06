Producenti bravčového z EÚ sa obávajú pozastavenia vývozu mäsa do Číny

Hamburg 16. júna (TASR) - Napätie medzi Európskou úniou a Čínou v poslednom období rastie a neistota sa po európskych automobilkách, ktoré vyrábajú elektromobily v Číne, začína zvyšovať aj medzi producentami bravčového mäsa. Po oznámení Bruselu, že začiatkom júla môže uvaliť na elektrické vozidlá z Číny vysoké dovozné clá, sa objavili informácie, že čínske podniky požiadali vládu o antidumpingové vyšetrovanie dovozu bravčového mäsa z EÚ. Ak by Čína rozhodla o obmedzení, prípadne pozastavení dovozu bravčového mäsa z Európskej únie, európskym producentom nastanú ťažké časy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čína doviezla minulý rok bravčové mäso vrátane vnútorností za 6 miliárd USD (5,61 miliardy eur). Z toho viac než polovicu z krajín EÚ. Ak by Peking dovoz bravčového z EÚ zastavil, pre výrobcov by to znamenalo obrovské straty. "Úplné pozastavenie dovozu bravčového z EÚ do Číny by pre výrobcov bolo nočnou morou s následkami naprieč celou Úniou," povedal Justin Sherrard z Rabobank. Dodal, že výsledkom by bol pokles cien a ziskových marží.



Čína kupuje z EÚ okrem bravčového mäsa aj časti ako uši či nožičky, o ktoré medzi Európanmi veľký záujem nie je. To zvyšuje hodnotu bravčového dodávaného do Číny. "Exportéri z EÚ by si mohli časom nájsť alternatívne trhy pre čisté bravčové mäso, aj keď by to trvalo istý čas. Avšak pre zvyšok ako nožičky alebo uši, ktoré Číňania kupujú, by to už bol problém," povedal Sherrard.



Najväčším svetovým vývozcom bravčového mäsa do Číny je Španielsko. To na čínsky trh dodáva bravčové v hodnote zhruba 1,5 miliardy USD ročne. Podľa organizácie Interporc zastupujúcej španielskych producentov bravčového mäsa by to boli obrovské straty.



Nemeckí producenti už pocítili škody zo zastavenia vývozu do Číny po tom, ako sa v Nemecku objavil africký mor ošípaných. Najväčší spracovateľ bravčového v krajine Toennies varoval, že ak o čínsky trh prídu aj ďalší, medzi nimi Španielsko, hľadanie alternatív bude znamenať "výrazný pokles príjmov". Časť mäsa sa bude musieť predať na európskom trhu, čo výrazne ovplyvní ceny. Navyše, náhrada pre nechcené časti nebude taká lukratívna ako priamy vývoz do Číny, dodala firma Toennies.



Zo zákazu dovozu bravčového z EÚ by však vyťažili iné regióny, napríklad Južná Amerika, keďže aj Čína by sa musela poobzerať po náhrade. Navyše, Rusko medzičasom zvýšilo vlastnú produkciu bravčového aj hovädzieho mäsa. "V prípade bravčového je momentálne sebestačné," povedal komoditný analytik Jean-Paul Simier s tým, že Moskva už začala s podpisom dohôd o bezpečnosti potravín s čínskymi úradmi.



(1 EUR = 1,0686 USD)