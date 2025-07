Producenti Chianti hľadajú náhradu za trh USA

Miláno 14. júla (TASR) - Producenti talianskeho vína Chianti presadzujú v reakcii na colnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa novú exportnú stratégiu s podporou Európskej únie. Tá by sa zameriavala na nové trhy ako Južná Amerika, Ázia či Afrika. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trump cez víkend oznámil, že od 1. augusta plánuje na tovary z Európskej únie uvaliť clá vo výške 30 %. EÚ reagovala, že má pripravené protiopatrenia, stále je však ochotná rokovať. V prípade vstupu 30-percentných ciel do platnosti by to však znamenalo veľké problémy pre mnohých európskych producentov potravín a nápojov, na čo cez víkend poukázali najmä zástupcovia mliekarenského priemyslu vo Francúzsku. Obavy majú aj producenti francúzskych vín.



Ešte väčší problém to môže znamenať pre talianskych producentov vín, keďže Taliansko vyváža do USA viac vína než ktorákoľvek iná krajina. Výrobcovia v tomto sektore sa preto usilujú svoju produkciu čo najviac diverzifikovať.



„Nie je prečo sa ľutovať. Túto situáciu by sme mali brať ako príležitosť na rýchlejšie zavedenie novej exportnej stratégie, ktorá sa bude zameriavať na alternatívne a omnoho stabilnejšie trhy,“ povedal Giovanni Busi, prezident asociácie výrobcov vína Chianti v Toskánsku Consorzio Vino Chianti. Poukázal najmä na Južnú Ameriku, Áziu a Afriku, ktoré by mohli byť novými kľúčovými trhmi pre talianske víno. Najmä Brazília, Argentína, Uruguaj a Paraguaj majú podľa neho vysoký rastový potenciál.



Zároveň upozornil na rastúci dopyt na ázijských trhoch vrátane Číny, Japonska, Vietnamu a Taiwanu. Práve na týchto trhoch by bolo potrebné posilniť propagáciu a distribučnú stratégiu. Dopyt sa však zvyšuje aj v Indii a okrem Ázie aj v Afrike, dodal Busi.



Obavy z príliš vysokej orientácie na USA dal najavo aj Matteo Lunelli, šéf spoločnosti Gruppo Lunelli vyrábajúcej šumivé vína Ferrari. Poukázal na možnosti, ktoré poskytujú trhy Japonska, Číny, Južnej Kórey, Vietnamu, Thajska, ale aj krajiny na Blízkom východe. Zároveň dodal, že aj Kanada je pre tieto produkty rastúcim trhom. „USA boli pre nás krajinou číslo jeden. Teraz musíme väčšiu pozornosť obrátiť na iné oblasti,“ povedal Lunelli v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica na margo novej obchodnej politiky USA.