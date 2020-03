Producenti nápojov na Slovensku budú viac využívať šetrnejšie obaly

Bratislava 9. marca (TASR) - Spoločnosť Ball Corporation oznámila, že spoločne so všetkými svojimi 23 závodmi v strednej a východnej Európe získala certifikáciu Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Spoločnosť je prvým svetovým výrobcom nápojových plechoviek, ktorý túto certifikáciu získal. Spĺňa tak globálne sociálne, ekologické a hospodársko-etické normy a kritériá, ktoré boli iniciatívou ASI zavedené.



Súčasťou certifikácie je aj záväzok na zníženie uhlíkových emisií, a tak sa firma v rámci Európskej únie, Srbska a Spojeného kráľovstva chystá pokrývať svoju spotrebu energie výlučne z obnoviteľných zdrojov.



Plechovky, ktoré sú šetrnejšie k prírode, už čoskoro budú realitou aj na slovenskom trhu. Stále viac kľúčových hráčov do svojich obchodných stratégií včleňuje udržateľnosť a šetrnejší prístup k prírodným zdrojom. Oceňujú to nielen ich zákazníci, ale aj spotrebitelia.



"Sme prví výrobcovia nápojových plechoviek, ktorí získali certifikáciu ASI. Má to aj veľký regionálny význam, keďže 95 % plechoviek vyrobených v Čechách ide na export. Medzi našich zákazníkov patria popredné pivovary a výrobcovia nealkoholických nápojov aj na Slovensku," hovorí Radek Mádr, riaditeľ spoločnosti Ball Beverage Packaging Czech Republic.



Podľa jeho slov sú plechovky nekonečne recyklovateľné, a aj preto sú na európskom trhu hliníkových obalových materiálov na vzostupe. Zákazníci si žiadajú výrobky, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Hliníkové obaly sú spoľahlivou a zároveň udržateľnou alternatívou. Konkrétnym príkladom je napríklad to, že podiel recyklovaného hliníka v materiáli, ktorý firma používa, je zhruba 91 percent.



ASI je iniciatíva odborníkov v odbore, ktorej certifikáty sú zárukou zodpovednej výroby, ťažby a spracovania hliníka v rámci celého hodnotového reťazca. Ide o reakciu na zvýšený dopyt spotrebiteľov, ktorí si žiadajú väčšiu udržateľnosť obalových materiálov. Certifikát Aluminium Stewardship Initiative je možné prirovnať napríklad k lesnej certifikácii FSC. Práve vďaka týmto iniciatívam sa téma udržateľnosti stáva viditeľnejšou.



Sedemdesiatpäť percent všetkého hliníka získaného z vyťaženého bauxitu je pritom stále v obehu. Tento kov hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní cirkulárnej ekonomiky. Spoločnosť Ball sa dostáva do čela, čo sa týka priemyselného úsilia o výrazné zvýšenie miery recyklácie hliníkových nápojových plechoviek v Európe. Pri použití recyklovaného hliníka sa dosahuje až 95 % úspora energie oproti výrobe hliníka z nerecyklovaného materiálu, a tým dopomáhajú k splneniu globálnych cieľov v oblasti znižovania uhlíkových emisií.