Producenti z OPEC+ sa dohodli na zvýšení ťažby ropy od augusta

Moskva/Rijád 18. júla (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom zoskupení v OPEC+ sa dohodli na zvýšení ťažby od augusta, s cieľom obmedziť rast cien ropy. Tie reagovali na zotavovanie svetovej ekonomiky rastom na najvyššiu úroveň za 2,5 roka. Pôvodne sa dohoda čakala už na začiatku júla, vtedy ju však zablokovali Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré neboli spokojné s plánom navrhovaným Saudskou Arábiou. Požiadavky SAE však členovia OPEC+ v nedeľu schválili.



Ako uviedlo zoskupenie OPEC+, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, od augusta až do konca decembra sa bude produkcia ropy zvyšovať každý mesiac o 400.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Za dané obdobie to znamená zvýšenie dodávok na trh o 2 milióny barelov denne.



Okrem toho ministri energetiky zo štátov OPEC+, ktorí rokovali online, schválili predĺženie celkovej dohody o produkčných limitoch do konca roka 2022, zatiaľ čo pôvodná dohoda počítala s ukončením platnosti v apríli 2022. Predĺženie dohody o ťažobných limitoch vytvorí pre producentov lepší manévrovací priestor v prípade, že sa zotavovanie svetovej ekonomiky v dôsledku nových mutácií nového koronavírusu zastaví.



Práve s predĺžením celkovej dohody o ťažobných limitoch do konca budúceho roka boli SAE ochotné súhlasiť iba pod podmienkou, že sa im od mája 2022 navýšia ťažobné kvóty. K dohode preto začiatkom júla nedošlo.



Členovia OPEC+ však ustúpili a súhlasili so zvýšením ťažobných kvót pre niektorých členov zoskupenia od mája 2022. Okrem SAE sa kvóty zvýšia napríklad aj pre Saudskú Arábiu, Rusko, Kuvajt či Irak. Tento ústupok podľa výpočtov agentúry Reuters naleje na trh od mája budúceho roka navyše 1,63 milióna barelov ropy denne.