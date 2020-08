Washington 14. augusta (TASR) - Produkcia amerického priemyslu aj v júli vzrástla, už tretí mesiac po sebe. To naznačuje, že výroba sa postupne zotavuje z hlbokého poklesu po vypuknutí pandémie nového koronavírusu. Informoval o tom v piatok Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky USA.



Podľa najnovších údajov Fedu sa celková produkcia amerického priemyslu v júli zvýšila o 3 % oproti júnu, keď po revízii medzimesačne vzrástla o 5,7 %. Júnové tempo rastu bolo najrýchlejšie od roku 1959.



Júlový výsledok sa zhoduje s odhadmi ekonómov.



Fed poznamenal, že aj napriek výraznému zvýšeniu v uplynulých dvoch mesiacoch produkcia amerického priemyslu je stále o 8,4 % nižšia ako vo februári, posledný mesiac pred vypuknutím pandémie.



Štatistiky ukázali tiež, že produkcia amerického výrobného sektora minulý mesiac stúpla o 3,4 %, menej ako v júni, keď sa zvýšila o 7,4 %.



Fed ďalej informoval, že väčšina hlavných priemyselných odvetví zaznamenala minulý mesiac rast produkcie, hoci pomalší ako v júni.



Konkrétne, výroba motorových vozidiel a autokomponentov stúpla v júli o 28,3 %, zatiaľ čo produkcia v iných výrobných podnikoch sa zvýšila o 1,6 %.



Aj výroba elektriny v júli vzrástla, a to o 3,3 % po júnovom poklese o 2 %, keďže vysoké teploty zvýšili dopyt po klimatizácii.



Produkcia banského a ťažobného sektora zaznamenala miernejší nárast v júli, o 0,8 %. Ale bol to prvý rast po piatich mesiacoch jej poklesu.



Fed zároveň uviedol, že využitie kapacity sa v júli zvýšilo na 70,6 % z revidovaných 68,5 % v júni, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že stúpne na 70,3 %.



Aj v prípade kapacity zostáva miera jej využitia pod priemernou úrovňou 75 %, ktorá prevládala pred vypuknutím nového koronavírusu.