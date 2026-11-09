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Produkcia áut General Motors v Mexiku sa medziročne prepadla o 45,5 %
Celkovo sa výroba ľahkých vozidiel v mexických závodoch v októbri oslabila o 17,7 % na 302.803 kusov z úrovne 367.928 áut v rovnakom mesiaci vlaňajška. Išlo o najvýraznejší pokles od roku 2021.
Autor TASR
Mexiko 9. novembra (TASR) - Výroba ľahkých automobilov americkej spoločnosti General Motors v Mexiku v októbri v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesla o 45,5 %. Vyplýva to z údajov mexického štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Dôvodom bol najmä slabší dopyt v USA, vplyv amerických ciel na dovoz vozidiel vyrobených v Mexiku, ale aj zrušenie stimulov pre nákupy elektromobilov. Výrazne sa v októbri v Mexiku znížila aj produkcia áut európsko-americkej firmy Stellantis, a to o 37,4 %, nemeckej automobilky BMW Group o 17,4 % a japonskej firmy Nissan o 16,4 %. Výroba juhokórejskej značky Kia klesla miernejšie, a to o 2,8 %.
Celkovo sa výroba ľahkých vozidiel v mexických závodoch v októbri oslabila o 17,7 % na 302.803 kusov z úrovne 367.928 áut v rovnakom mesiaci vlaňajška. Išlo o najvýraznejší pokles od roku 2021.
Od začiatku roka do záveru októbra sa v Mexiku vyprodukovalo 3,25 milióna vozidiel, čo bolo o 3,9 % menej ako počas januára až októbra 2025.
Dôvodom bol najmä slabší dopyt v USA, vplyv amerických ciel na dovoz vozidiel vyrobených v Mexiku, ale aj zrušenie stimulov pre nákupy elektromobilov. Výrazne sa v októbri v Mexiku znížila aj produkcia áut európsko-americkej firmy Stellantis, a to o 37,4 %, nemeckej automobilky BMW Group o 17,4 % a japonskej firmy Nissan o 16,4 %. Výroba juhokórejskej značky Kia klesla miernejšie, a to o 2,8 %.
Celkovo sa výroba ľahkých vozidiel v mexických závodoch v októbri oslabila o 17,7 % na 302.803 kusov z úrovne 367.928 áut v rovnakom mesiaci vlaňajška. Išlo o najvýraznejší pokles od roku 2021.
Od začiatku roka do záveru októbra sa v Mexiku vyprodukovalo 3,25 milióna vozidiel, čo bolo o 3,9 % menej ako počas januára až októbra 2025.