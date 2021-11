Produkcia áut v Británii klesla na najnižšiu úroveň za 65 rokov

Londýn 26. novembra (TASR) - Produkcia áut v Británii klesla v októbri o vyše 40 %, pričom za daný mesiac zaznamenala najslabšiu úroveň za posledných 65 rokov. Dôvodom je najmä pretrvávajúci nedostatok polovodičov.



Ako v piatok uviedlo britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT), v októbri sa v Británii vyrobilo 64.729 áut. Oproti októbru minulého roka to predstavuje pokles o 41,4 %. Je to zároveň najslabšia produkcia za mesiac október od roku 1956.



Pod októbrový vývoj produkcie sa veľkou mierou podpísal pokračujúci problém s nedostatkom čipov. Navyše, ako informovala agentúra Reuters, výrobu znížilo aj zatvorenie závodu japonskej automobilky Honda. Firma výrobu v meste Swindon ukončila v lete po vyše 35 rokoch.



Za 10 mesiacov roka sa v Británii vyrobilo 721.505 áut. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 2,9 %.



Združenie SMMT uviedlo, že za celý rok počítajú s produkciou áut a dodávok nižšou než milión kusov, rovnako ako v minulom roku. Nad túto hranicu by sa však mala vrátiť v roku 2022.