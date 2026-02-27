< sekcia Ekonomika
Produkcia áut v Británii klesla na začiatku roka o takmer desatinu
Dôvodom bol pokles dopytu na kľúčových zahraničných trhoch, čo sa odrazilo na vývoji exportu.
Autor TASR
Londýn 27. februára (TASR) - Produkcia áut v Británii sa v prvom mesiaci tohto roka znížila o takmer desatinu. Dôvodom bol pokles dopytu na kľúčových zahraničných trhoch, čo sa odrazilo na vývoji exportu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila nové údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).
V Británii sa v januári vyrobilo 65.249 áut. Oproti januáru minulého roka to predstavuje pokles o 8,2 %. Ešte výraznejšie klesol export, a to o 10,1 % na 51.396 áut, pričom najväčšími exportnými destináciami boli Európska únia, Spojené štáty a Čína.
Ešte horšie sa vyvíjala výroba úžitkových vozidiel. Ich produkcia dosiahla 2166 kusov, čo medziročne predstavuje pokles o 68,6 %.
Celková výroba v Británii tak dosiahla 67.415 vozidiel. V porovnaní s januárom 2025 to znamená pokles o 13,6 %, dodalo združenie SMMT.
