Produkcia áut v Británii v apríli klesla, dôvodom sú čipy i vojna

Londýn 27. mája (TASR) - Produkcia áut v Británii zaznamenala minulý mesiac pokles o viac než desatinu. Dôvodom je, že k doterajším problémom v dodávateľskom reťazci a nedostatku čipov sa ešte pridala vojna na Ukrajine, ktorá patrí k významným producentom autokomponentov. Uviedol to tento týždeň Zväz britských výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a servera RTTNews.



Podľa SMMT sa v Británii minulý mesiac vyrobilo 60.554 áut. V porovnaní s aprílom minulého roka to znamená pokles o 11,3 %. Výrazne sa znížila produkcia pre zahraničné trhy, najmä pre USA. Výroba pre zahraničné trhy klesla o 20,8 %, pričom pre americký trh až o 68 %. Klesla aj produkcia pre ázijský trh, pričom pokles dosiahol 10,4 %. Naopak, zvýšila sa pre trh Európskej únie, konkrétne o 5 %.



Pre domáci trh vzrástla produkcia v apríli druhý mesiac po sebe. Rast dosiahol až 60 %, čo však do veľkej miery spôsobila pandémia, ktorá v predchádzajúcom roku výrazne znížila dopyt na britskom trhu.