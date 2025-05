Produkcia áut v Británii klesla v apríli o takmer 16 %

Londýn 29. mája (TASR) - Produkcia áut v Británii zaznamenala minulý mesiac pokles o takmer 16 %, pričom bez započítania covidového obdobia dosiahla najnižšiu úroveň za viac než 70 rokov. Uviedlo to vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT) s tým, že vývoj produkcie ovplyvnil pokles dopytu zo zahraničia, ako aj termín veľkonočných sviatkov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a spoločnosti BBC.



SMMT uviedlo, že v apríli sa v Británii vyrobilo celkovo 59.203 osobných a nákladných vozidiel. Medziročne to predstavuje pokles o 15,8 % a oproti marcu zhruba o štvrtinu. Ak sa nezapočíta pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiace zatvorenie prevádzok v roku 2020, je to zároveň najnižšia produkcia od apríla 1952.



Od začiatku roka zaznamenala produkcia áut v Británii pokles v troch zo štyroch mesiacov. V samotnom apríli výrobu do veľkej miery ovplyvnil termín veľkonočných sviatkov, ktorý tento rok pripadol práve na apríl a zredukoval počet pracovných dní.



Okrem toho klesol dopyt na kľúčových zahraničných trhoch. Vývoz áut z Británie do Európskej únie klesol v apríli o 19,1 % a do USA o 2,7 %. SMMT však predpokladá, že nové dohody s USA, EÚ a Indiou môžu podporiť produkciu v nasledujúcom období.