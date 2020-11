Produkcia áut v Británii klesla v októbri takmer o pätinu

Londýn 26. novembra (TASR) - Britské automobilky vyrobili minulý mesiac takmer o pätinu áut menej než v rovnakom mesiaci minulého roka. Informoval o tom vo štvrtok britský Zväz výrobcov a predajcov áut (SMMT), ktorého údaje zverejnila agentúra DPA.



Ako SMMT uviedol, v októbri sa v Británii vyrobilo 110.179 áut. V porovnaní s októbrom 2019 to predstavuje pokles o 18,2 %. Pod takmer pätinový prepad výroby sa podpísali zahraničný aj domáci trh, pre britských výrobcov sú však rozhodujúce dodávky do zahraničia, kde pokles dosiahol 19,1 %. Čo sa týka výroby pre domáci trh, tam pokles predstavoval 13,6 %.



Prudko sa znížila produkcia pre európsky a americký trh, naopak, export do Japonska a Číny bol omnoho vyšší. V prvom prípade vzrástol o 57,1 %, v druhom o 9,7 %. Napriek tomu ani tieto trhy nedokázali vykompenzovať straty britských výrobcov v Európe, USA, alebo na domácom trhu.



Za 10 mesiacov tohto roka klesla produkcia áut v Británii o viac než tretinu. Od začiatku roka do konca októbra sa v krajine vyrobilo o 379.308 áut menej než za rovnaké obdobie roka 2019, čo predstavuje pokles produkcie o 33,8 %.



Ako povedal šéf SMMT Mike Hawes, najnovšie údaje sú ďalšou zlou správou pre britský automobilový priemysel, ktorý zápasí s dôsledkami pandémie nového koronavírusu, blížiaceho sa brexitu a navyše aj s tlakom na urýchlený presun z klasických na elektrické vozidlá.



Dodal, že je nevyhnutné, aby britská vláda uzatvorila s Európskou úniou obchodnú dohodu a zabránila tak zavedeniu dovozných ciel a kvót. SMMT odhaduje, že v prípade nedohody by britský automobilový priemysel zaznamenal v najbližších piatich rokoch straty 55,4 miliardy libier (62,16 miliardy eur).



(1 EUR = 0,89129 GBP)