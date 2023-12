Produkcia áut v Británii pokračovala v raste o dvojciferné hodnoty

Londýn 22. decembra (TASR) - Produkcia áut v Británii pokračovala v novembri v raste o dvojciferné hodnoty. Aj keď sa oproti októbrovému vývoju tempo rastu prudko spomalilo, výsledky predstavujú najlepší november za posledné tri roky. Uviedlo to v piatok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). Informoval o tom portál RTTNews.



V Británii sa v novembri vyrobilo 91.923 áut, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 14,8 %. V októbri sa výroba zvýšila medziročne o 31,6 %. Aj napriek výraznému spomaleniu tempa rastu však produkcia v novembri predstavovala najlepšie výsledky od roku 2020.



Produkcia pre domáci trh sa zvýšila o 13,4 %. Ešte výraznejší rast zaznamenala výroba určená pre zahraničné trhy, kde rast dosiahol 15,2 %. Export potiahli najmä štáty Európskej únie, Čína a Turecko, dodalo SMMT. Vývoz do EÚ vzrástol medziročne o 22,4 % a do Číny o 37,3 %. Mimoriadne sa však zvýšil export do Turecka, a to o 208,8 %. Naopak, do USA klesol o 21,6 %.



Výrazne sa v novembri zvýšila produkcia elektrických vozidiel. Vyrobilo sa ich 35.169, čo medziročne znamená rast o 20 %. Na celkovej produkcii sa tieto vozidlá podieľali v novembri 38,3 %.



Od januára vyrobili v Británii celkovo 322.577 elektrických áut, čo predstavuje nový rekord. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 53,7 %.



Celkový objem produkcie dosiahol za 11 mesiacov 843.345 áut, o 119.499 viac, než za 11 mesiacov roka 2022. Doterajšia produkcia tak výrobu za celý minulý rok už prekonala o 68.331 vozidiel a to sa ešte čaká na údaje za december, dodalo združenie SMMT.