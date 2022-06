Produkcia áut v Británii v máji vzrástla, prvýkrát za takmer rok

Londýn 30. júna (TASR) - Produkcia áut v Británii vzrástla v máji o viac než 13 %, čo predstavuje prvé zvýšenie výroby za takmer rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V Británii sa v máji vyrobilo celkovo 62.284 áut, uviedlo britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). Medziročne to predstavuje rast o 13,3 % a prvý rast produkcie od júna minulého roka. Výrazne sa zvýšila najmä výroba elektrických áut, ktorá sa viac než zdvojnásobila.



Pozitívne májové výsledky však podľa SMMT ešte neznamenajú koniec problémov, keďže zložitú situáciu v dodávateľskom reťazci ešte zhoršila vojna na Ukrajine. Na to, že komplikácie pokračujú, poukazuje porovnanie s predpandemickým májom 2019. V porovnaní s ním bola výroba v máji tohto roka o 46,3 % nižšia.



Z celkového počtu v máji vyrobených áut smerovalo viac než 82 % na export a väčšina z týchto vozidiel na trh Európskej únie. Naopak, export do USA klesol o 35,4 %.