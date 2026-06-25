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Produkcia áut v Británii v máji vzrástla, prvýkrát v tomto roku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pod to sa veľkou mierou podpísal výrazný rast vývozu do USA.

Autor TASR
Londýn 25. júna (TASR) - Produkcia áut v Británii sa v máji medziročne zvýšila, prvýkrát v tomto roku, pod čo sa veľkou mierou podpísal výrazný rast vývozu do USA. Uviedlo to vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT), ktorého údaje zverejnili agentúra Reuters a server tradingeconomics. Združenie však zároveň upozornilo, že vysoké náklady na energie, obchodné riziká a slabší než očakávaný dopyt po elektrických vozidlách naďalej ohrozujú konkurencieschopnosť britských firiem.

V Británii sa v máji vyrobilo 49.249 osobných áut, čo medziročne predstavuje rast o 3,2 %. Produkcia všetkých vozidiel sa zvýšila o 2,7 % na 51.178. V obidvoch prípadoch to predstavuje prvý medziročný rast výroby v tomto roku.

Podpísal sa pod to vysoký zahraničný dopyt. Export áut vzrástol o 3,9 % na 38.897, čo znamená, že autá určené na vývoz sa na celkovej májovej produkcii podieľali takmer 80 %.

Z kľúčových exportných trhov najvýraznejšie vzrástol vývoz do USA, až o 83,1 %. Do Spojených štátov vyviezli Briti v máji celkovo 7733 áut. Naopak, vývoz do Európskej únie, ktorá je pre Britániu najväčším trhom, klesol o 5,2 % na 20.057 áut. Ešte výraznejšie sa znížil export britských áut do Číny. Do najväčšej ázijskej ekonomiky ich Británia vyviezla v máji 2794, čo medziročne predstavuje pokles o 14,3 %.

Domáci dopyt je naďalej v útlme. Produkcia pre domáci trh síce v máji vzrástla, avšak iba o 0,7 % a dosiahla 10.352 áut.

Za päť mesiacov tohto roka klesla produkcia áut oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 4,1 %. Najvýraznejšie sa pod to podpísali január a február, keď výroba klesla o 8,2 %, respektíve o 10,7 %.
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