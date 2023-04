Produkcia áut v Británii v marci aj za celý 1. štvrťrok vzrástla

Londýn 28. apríla (TASR) - Produkcia áut v Británii aj v marci 2023 vzrástla, už druhý mesiac po sebe, keďže zahraničný dopyt vykompenzoval pokles domáceho a problémy komponentov, ako sú polovodičové čipy, sa zmiernili. Aj za celý 1. štvrťrok sa výroba áut zvýšila. Ukázali to v piatok údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa údajov SMMT v marci 2023 sa výroba áut v Británii zvýšila medziročne o 6,1 % na 81.605 kusov. Produkcia na export pritom stúpla o 10,4 %, zatiaľ čo pre domáci trh klesla o 5,1 %.



Vývoz sa tak podieľal 75,4 % na celkovej produkcii a domáci trh 24,6 %.



Združenie uviedlo, že výroba hybridných, plug-in hybridných a batériových elektrických vozidiel v marci medziročne vyskočila o 75 %.



"Rast výroby áut v Spojenom kráľovstve druhý mesiac po sebe dáva dôvod na optimizmus, hoci objemy sú stále výrazne pod úrovňami pred pandémiou," povedal generálny riaditeľ SMMT Mike Hawes.



Za celý 1. štvrťrok vzrástla výroba áut medziročne o 6 % na 219.887 kusov, keďže globálne problémy s dodávkami komponentov sa začali zmierňovať, uviedlo združenie.



Aj produkciu za celý 1. kvartál potiahol export, ktorý vzrástol o 6,6 % a predstavoval takmer osem z desiatich vyrobených áut, uviedlo SMMT.



V rámci exportu smerovalo v marci najviac áut, až 63,6 % alebo 39.172 kusov, do Európskej únie (EÚ). Oproti minulému roku sa marcové dodávky do Únie zvýšili o 4,9 %.



Export na ďalšie veľké trhy však klesol, a to do USA o 4,1 % a do Číny o 8,3 %.



SMMT oznámilo, že produkcia úžitkových vozidiel klesla v marci druhý mesiac po sebe, medziročne o 3 % na 9822 kusov dodávok, nákladných áut, taxíkov, autobusov a autokarov, keďže dočasný nedostatok komponentov pokračoval. Poklesy prišli po masívnom raste v januári.