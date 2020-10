Produkcia áut v Británii v septembri klesla najnižšie za 25 rokov

Londýn 29. októbra (TASR) - Produkcia áut v Británii v septembri klesla na najnižšiu úroveň za 25 rokov, pretože dopyt na zahraničných trhoch zostal slabý pre pandémiu nového koronavírusu. Informovalo o tom vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Podľa najnovších údajov SMMT produkcia v Británii v septembri klesla medziročne o 5 % na 114.732 kusov, čo je jej najnižšia úroveň od roku 1995.



Výroba pre zahraničné trhy sa oproti minulému roku prepadla o 9,7 % na 87.533 kusov v dôsledku zníženia dodávok na kľúčové zámorské trhy, konkrétne do Európskej únie, USA a Číny. Produkcia vozidiel pre domáci trh sa pritom v septembri zvýšila, a to o 14,5 %.



Najnovšia nezávislá prognóza predpovedá, že britské továrne v tomto roku vyrobia menej ako 885.000 automobilov. To by znamenalo, že objem výroby klesne pod 1 milión, prvýkrát od roku 2009.



Štáty v celej Európe zápasia s nárastom nových prípadov ochorenia COVID-19 a aj v mnohých častiach Spojeného kráľovstva už boli zavedené obmedzenia. To naznačuje, že posledný štvrťrok 2020 bude náročný, uviedlo SMMT.