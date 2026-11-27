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Produkcia áut v Británii vzrástla aj v októbri
V októbri sa v Británii vyrobilo 61.746 áut.
Autor TASR
Londýn 27. novembra (TASR) - Produkcia áut v Británii pokračovala v októbri v raste, tretí mesiac po sebe, v porovnaní s vývojom v septembri sa však tempo rastu výrazne spomalilo. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
V októbri sa v Británii vyrobilo 61.746 áut. Medziročne to predstavuje rast o 6,2 %. Tempo rastu sa tak výrazne spomalilo, keď v septembri vzrástla produkcia áut oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 38,6 %. Septembrový medziročný vývoj však do veľkej miery ovplyvnil kybernetický útok na automobilku Jaguar Land Rover z konca augusta 2025, ktorý na niekoľko týždňov odstavil produkciu vo firme.
V októbri tohto roka vzrástla aj celková produkcia vozidiel, tempo rastu však bolo miernejšie než v prípade áut. V Británii sa minulý mesiac vyrobilo celkovo 64.141 vozidiel, čo medziročne znamená rast o 4,8 %.
Export áut vzrástol o 14,2 %, pričom vývoz sa na celkovom objeme produkcie podieľal 82,6 %. To je najvyšší podiel od decembra 2024, k čomu prispel najmä vývoz do USA. Export britských áut na tento trh vzrástol v októbri medziročne o 70,9 %, zatiaľ čo do krajín Európskej únie klesol o 7,1 %.
V októbri sa v Británii vyrobilo 61.746 áut. Medziročne to predstavuje rast o 6,2 %. Tempo rastu sa tak výrazne spomalilo, keď v septembri vzrástla produkcia áut oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 38,6 %. Septembrový medziročný vývoj však do veľkej miery ovplyvnil kybernetický útok na automobilku Jaguar Land Rover z konca augusta 2025, ktorý na niekoľko týždňov odstavil produkciu vo firme.
V októbri tohto roka vzrástla aj celková produkcia vozidiel, tempo rastu však bolo miernejšie než v prípade áut. V Británii sa minulý mesiac vyrobilo celkovo 64.141 vozidiel, čo medziročne znamená rast o 4,8 %.
Export áut vzrástol o 14,2 %, pričom vývoz sa na celkovom objeme produkcie podieľal 82,6 %. To je najvyšší podiel od decembra 2024, k čomu prispel najmä vývoz do USA. Export britských áut na tento trh vzrástol v októbri medziročne o 70,9 %, zatiaľ čo do krajín Európskej únie klesol o 7,1 %.