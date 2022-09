Produkcia áut v Británii vzrástla v auguste o viac ako tretinu

Londýn 29. septembra (TASR) - Produkcia áut v Británii vzrástla v auguste štvrtý mesiac po sebe, pričom výroba sa medziročne zvýšila o viac než tretinu. Na druhej strane, celkové zotavovanie sektora komplikujú vysoké vstupné náklady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na štvrtkové údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).



SMMT uviedlo, že v auguste sa v Británii vyrobilo 49.901 áut. V porovnaní s augustom minulého roka to znamená rast o 34 %. Pod výrazný rast sa však do veľkej miery podpísala nízka porovnávacia základňa, keď pred rokom výrobu áut ovplyvňovali výpadky spôsobené nedostatkom čipov.



Oproti augustu 2019, teda pred nástupom pandémie, však bola produkcia v tohtoročnom auguste o 45,9 % nižšia. V auguste pred tromi rokmi sa v Británii vyrobilo 92.158 áut. To ukazuje, že britskému automobilovému sektoru sa stále nedarí kompenzovať straty spôsobené problémami v dodávateľskom reťazci, navyše v súčasnosti zápasí s prudko rastúcimi nákladmi.



SMMT dodalo, že takmer 70 % jeho členov vyjadrilo obavy o budúcnosť prevádzok. Dôvodom sú rastúce ceny energií. Združenie v tejto súvislosti privítalo rozhodnutie vlády zastropovať ceny energií pre firmy počas zimných mesiacov, poukazuje však na to, že náklady by mali aj na budúci rok vzrásť viac než dvojnásobne a niektoré podniky očakávajú ešte výraznejšie zvýšenie nákladov.